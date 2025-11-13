Η Ρωσία αξιοποιεί εφεδρικές δυνατότητες παραγωγής πετρελαίου

Η επεξεργασία πετρελαίου στη Ρωσία έχει μειωθεί μόλις κατά 3% φέτος, παρά τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέχρι σήμερα, καθώς τα διυλιστήρια της έχουν αποτρέψει μια απότομη πτώση στην παραγωγή καυσίμων αξιοποιώντας την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να αντισταθμίσουν τις ζημιές από τις επιθέσεις, όπως αναφέρουν πηγές και δείχνουν τα στοιχεία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στη Ρωσία, με στόχο να θέσει εκτός λειτουργίας διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και αγωγούς και να αποδυναμώσει τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι περισσότερες από τις επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2025 και άρχισαν να επαναλαμβάνονται από τον Αύγουστο. Τα ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον 17 μεγάλα διυλιστήρια συνολικά, αναγκάζοντας τη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο να περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων και να παραγγέλνει επιπλέον αμυντικά συστήματα για την αντιμετώπιση των drones.

Στο αποκορύφωμα του δεύτερου κύματος των επιθέσεων μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου, οι επιθέσεις και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης έθεσαν εκτός λειτουργίας το 20% της δυνατότητας διύλισης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ρόιτερς που βασίστηκαν σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από τρεις πηγές.

Αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μόνο μια μείωση κατά 6% του συνολικού όγκου διύλισης της Ρωσίας σε περίπου 5,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα - μια μείωση περίπου 300.000 βαρελίων ημερησίως σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι – όπως ανέφεραν οι πηγές και έδειξαν τα στοιχεία.

Σε γενικές γραμμές, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, η επεξεργασία πετρελαίου μειώθηκε σε περίπου 220 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (5,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως), μειωμένη κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του ευαίσθητου περιεχομένου του θέματος. Η Ρωσία δεν δίνει πλέον στη δημοσιότητα στοιχεία για τη διύλιση. Το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η ανάλυση μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης δεν είναι διαθέσιμη.

Οι τρεις πηγές του κλάδου δήλωσαν στο Reuters ότι τα ρωσικά διυλιστήρια λειτουργούσαν πολύ κάτω από την πλήρη δυνατότητά τους πριν από τις επιθέσεις και κατάφεραν να μετριάσουν τον αντίκτυπό τους, επανεκκινώντας τις εφεδρικές μονάδες τόσο στις κατεστραμμένες όσο και στις μη πληγείσες μονάδες, και θέτοντας ξανά σε λειτουργία τις μονάδες που δέχτηκαν επίθεση μετά τις επισκευές. Η Ρωσία έχει συνολική δυναμικότητα διύλισης περίπου 6,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως αλλά πηγές της βιομηχανίας λένε ότι σπάνια αξιοποιείται πλήρως.

Το Κίεβο λέει ότι οι επιθέσεις με drones έχουν στόχο να αποδιοργανώσουν την τροφοδοσία με καύσιμα του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία και να μειώσουν τα έσοδα της Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε ότι τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων έπεσαν τον Αύγουστο στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελέσνκι είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα, ότι τα πλήγματα που καταφέρθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις ενδέχεται να μείωσαν τις προμήθειες σε βενζίνη στη Ρωσία έως και κατά το ένα πέμπτο. Το Κρεμλίνο ωστόσο ισχυρίζεται ότι η αγορά καυσίμων είναι σταθερή και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα δεν θα επιτρέψει ποτέ να της ασκηθούν πιέσεις από το εξωτερικό.

Ενώ τα ρωσικά διυλιστήρια μπορεί να τα καταφέρνουν μέχρι στιγμής, οι επιθέσεις με drones έχουν τις επιπτώσεις τους. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Ουκρανία έπληξε έξι μεγάλα διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων Ριαζάν, Βόλγκογκραντ, Σαράτοφ, Τουαπσέ, Ουφά και Αστραχάν.

Και από τις αρχές Αυγούστου, έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 58 επιθέσεις σε βασικές ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, στέλνοντας drones σε απόσταση έως και 2.000 χλμ. εντός ρωσικού εδάφους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η μη κερδοσκοπική ομάδα Open Source Centre με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ουκρανικά drones έχουν καταστρέψει από τις αρχές Αυγούστου εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Νοβοκουϊμπίσεφσκ, το Κιρίσι, το Σαλαβάτ.

Εν τω μεταξύ, οι δυτικές κυρώσεις έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποκτήσει ανταλλακτικά από τις δυτικές εταιρείες που την έχουν βοηθήσει να αναβαθμίσει την πλειονότητα των διυλιστηρίων της τα τελευταία 30 χρόνια. Ρωσικές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι έχουν βρει τρόπους να παράγουν εξοπλισμό εγχώρια ή να εισάγουν από την Κίνα, η οποία παραμένει στρατηγικός σύμμαχος της Μόσχας.

Και οι επισκευές έχουν διασφαλίσει ότι οι μονάδες απόσταξης θα επανέλθουν σε λειτουργία μέσα σε λίγες εβδομάδες στις περισσότερες περιπτώσεις, ανέφεραν πηγές του κλάδου. Ωστόσο είναι δαπανηρές και μερικές φορές απαιτούν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν, καθιστώντας ασαφές για πόσο καιρό μπορεί η Ρωσία να καταφύγει στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα εάν συνεχιστούν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Στο μεταξύ, ο ρωσικός όμιλος Port Alliance, που διαχειρίζεται ένα δίκτυο θαλάσσιων τερματικών σταθμών φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα συστήματά του έγιναν στόχος κυβοερνοεπίθεσης από ξένους χάκερ για τρεις ημέρες σε επίθεση τύπου DDoS (επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας) και μια απόπειρα hacking (ηλεκτρονικής παρείσφρησης).

Οι επιθέσεις τύπου DDoS υπερφορτώνονουν ιστοτόπους και εφαρμογές, ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμοι.

Σε ανακοίνωσή του, ο ρωσικός όμιλος τόνισε ότι κρίσιμης σημασίας τμήματα της ψηφιακής του υποδομής έγιναν στόχος επίθεσης που είχε στόχο τη διακοπή των εξαγωγών άνθρακα και ορυκτών λιπασμάτων στους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς του στις περιοχές της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας, της Άπω Ανατολής και της Αρκτικής.

Η επίθεση αποκρούστηκε με επιτυχία και οι λειτουργίες παρέμειναν ανεπηρέαστες, ανακοίνωσε η Port Alliance.

Οι ρωσικές αρχές και κρατικές εταιρείες έχουν αναφέρει τακτικά απόπειρες επιθέσεων DDoS και hacking από το εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανία και ορισμένες δυτικές χώρες έχουν με τη σειρά τους κατηγορήσει τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις. Ο όμιλος Port Alliance διαχειρίζεται τερματικούς σταθμούς φορτίου σε πέντε ρωσικά λιμάνια.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ