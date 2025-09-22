Cyfield: 35 χρόνια ιστορίας, δημιουργίας, πρωτοπορίας και εξέλιξης

Το επιχειρηματικό της DNA

Η 35χρονη πετυχημένη πορεία του Ομίλου, επιβεβαιώνει ότι τίποτα δεν κτίζεται χωρίς σκληρή δουλειά. Το επιχειρηματικό DNA της Cyfield είναι αυτό των Κυπρίων δημιουργών που ξεκινούν από το μηδέν και με όραμα και πείσμα, τα καταφέρνουν. Η δραστηριοποίησή της επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την ανάπτυξη γης, την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων υποδομής, την παραγωγή και την εμπορία εξειδικευμένων υλικών, καθώς και την ενέργεια.

Σε αυτή τη μακρά διαδρομή, ο Όμιλος λειτουργεί έχοντας ως γερά θεμέλια την αξιοπιστία, την πελατοκεντρική προσέγγιση και την εμπιστοσύνη. Αυτές οι βασικές αξίες δεν αποτελούν απλώς την «πυξίδα» της Cyfield -καθοδηγώντας κάθε βήμα και απόφασή της- αλλά είναι και αυτές που συνέτειναν στο να αναδειχθεί και να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου.

Συνέχεια στην πολύχρονη ιστορία της Cyfield, δίνει η επόμενη γενιά στελεχών του Ομίλου, οι εκτελεστικοί διευθυντές: Γιώργος Χρυσοχός, Δέσποινα Χρυσοχού και Έφη Χρυσοχού. Τρεις νέοι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν το όραμά του για το αύριο. Με γνώμονα την καινοτομία, την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα, λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, σε ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας.

Διαμορφώνοντας το σύγχρονο προφίλ της Κύπρου

Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή της, η Cyfield υλοποιεί μια ευρεία γκάμα έργων υποδομής και κτηρίων, τα οποία εξασφαλίζει μέσω δημόσιων και ιδιωτικών συμβάσεων.

Στο ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται έργα που χαρακτηρίζονται ως εθνικής εμβέλειας και στρατηγικής σημασίας, καθώς αναμφίβολα διαμορφώνουν το σύγχρονο προφίλ της χώρας μας. Ανάμεσά τους, ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, ο δρόμος Λεμεσού -Σαϊτά, η ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Παγκύπριο Κέντρο Αίματος, ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας και ο ΧΑΔΑ Κοτσιάτη. Καθοριστική είναι γενικώς η συμβολή της στην αναβάθμιση του κυπριακού οδικού δικτύου. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί 620 χιλιόμετρα δρόμων, με τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των οδηγών στο επίκεντρο.

Πέρα από τα εμβληματικά έργα υποδομής, η Cyfield επενδύει διαχρονικά στον κατασκευαστικό κλάδο, προσφέροντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας, αποδεικνύοντας το γνήσιο ενδιαφέρον της για το καλό του τόπου και την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η πετυχημένη πορεία της όμως, δεν περιορίζεται μόνο εντός των εγχώριων συνόρων. Από το 1996 ακολουθεί μια αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πορεία και στην Ελλάδα, με την κατασκευή δημοσίων έργων υποδομής και οικιστικών αναπτύξεων. Το 2014, ο Όμιλος προχώρησε σε μια ακόμα καθοριστικής σημασίας κίνηση, με το άνοιγμα γραφείου στο Κάϊρο, ενώ εξυπηρετεί ένα διεθνές πελατολόγιο από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του, προχωρεί σε δύο στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και το Hammersmith του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να πρωτοπορεί και να ενισχύει την κυπριακή επιχειρηματικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Η ειδοποιός διαφορά

Αυτό που κάνει τη Cyfield να ξεχωρίζει εκτός από την πολυετή εξειδίκευση και την άριστη τεχνογνωσία σε σύνθετα έργα υποδομής, είναι ότι διαθέτει δικές της μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφάλτου, λατομεία, προκατασκευασμένα στοιχεία και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό, διασφαλίζει απόλυτη ανεξαρτησία, πλήρη έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, έγκαιρη παράδοση και υψηλά πρότυπα κατασκευής. Όλα τα έργα της ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος, με εξασφαλισμένους τίτλους ιδιοκτησίας. Η αγαστή συνεργασία της με όλες τις μεγάλες τράπεζες της χώρας, εξασφαλίζει στους πελάτες της άμεση και εγγυημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η Cyfield είναι η πρώτη εταιρεία που υλοποίησε την πρώτη πολυώροφη ανάπτυξη στη Λευκωσία – το 360– και συνεχίζει με την ανάπτυξη νέων πολυώροφων κτηρίων που αναβαθμίζουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα των πόλεων. Υπήρξε επίσης από τις πρώτες που εφάρμοσαν ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια στον σχεδιασμό και την κατασκευή κατοικιών, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης.

Ο Όμιλος δεν είναι απλώς άριστος γνώστης της αγοράς ακινήτων, των νομοθεσιών και των ρυθμιστικών πλαισίων, αλλά η ειδοποιός διαφορά του έγκειται στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρει, οι οποίες δεν σταματάνε με την πώληση. Η άμεση εξυπηρέτηση, η διαχείριση ακινήτων και η διαρκής υποστήριξη των πελατών, ενισχύουν με κάθε τρόπο το βασικό motto του: "We deliver what we promise."

Η δραστηριοποίηση στον τομέα της ενέργειας

Με επίγνωση για τον κρίσιμο ρόλο της ενέργειας, η Cyfield θέλοντας να συντείνει στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, έχει προχωρήσει στην κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού θερμοηλεκτρικού σταθμού στην Κύπρο, μέσω της εταιρείας Power Energy Cyprus (PEC). Πρόκειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο υποδομής στην Κύπρο, αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ. Βρίσκεται στο Μαρί και στοχεύει να καλύψει περίπου το 1/3 των ενεργειακών αναγκών του νησιού, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειωμένες τιμές ως ένας εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας.

Zητούμενο η διαρκής εξέλιξη

Για τη Cyfield, ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιτυχία. Αλλά, να εξελίσσεται διαρκώς. Μαζί και οι άνθρωποί της. Η κινητήριος δύναμή της. Αναγνωρίζοντας ότι δραστηριοποιείται σε έναν απαιτητικό κλάδο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών. Προτεραιότητα, η ευημερία των εργαζομένων της, με μέλημα ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Επενδύοντας διαρκώς σε πρακτικές που ενισχύουν την ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας, παρέχει μεταξύ άλλων εκπαιδευτικές άδειες, επιχορηγήσεις μεταπτυχιακών σπουδών σε στελέχη, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ευκαιρίες ανέλιξης εντός του Ομίλου. Γιατί στη Cyfield, το well-being αποτελεί δείκτη τού ποια είναι ως εργοδότρια εταιρεία.

Παράλληλα, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας που την ανάδειξε, η Cyfield αφουγκράζεται τις ανάγκες της και συνεισφέρει με κάθε ευκαιρία στο κοινωνικό σύνολο. Συνάμα, δείχνει τη στήριξή της προς τη νέα γενιά μέσα από δράσεις και έργα που συνδέονται με την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη ανάληψη της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας και το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Διότι ζητούμενο για τη Cyfield είναι να συντείνει ουσιαστικά στη δημιουργία υποδομών, που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην πρόοδο του τόπου.