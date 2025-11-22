Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ισραήλ φέρεται να εξουδετέρωσε διοικητή της Χαμάς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πληροφορία για την επίθεση και τον στόχο της είχε αρχικά μεταδοθεί από το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια.

Ο Αμπντουλάχ Αλ Χαντίντι, επικεφαλής του τμήματος εφοδιασμού στο αρχηγείο κατασκευής όπλων της Χαμάς ήταν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο τον οποίο επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ, ο στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη δυτική Πόλη της Γάζας σήμερα. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά πέντε άτομα σκοτώθηκαν κατά την επίθεση. 

Η πληροφορία για την επίθεση και τον στόχο της είχε αρχικά μεταδοθεί από το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, το οποίο είχε αναφέρει ότι «ο Αμπού Αμπντουλάχ αλ Χαντίντι υπηρετούσε ως διοικητής του τμήματος επιχειρήσεων στον εξοπλιστικό μηχανισμό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς».

Ο IDF δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επίθεση ακόμα, αλλά ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι έρχεται ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας νωρίτερα σήμερα, όταν Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον μηχανισμό εποπτείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πριν την εξουδετέρωση του διοικητή της Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΧΑΜΑΣΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα