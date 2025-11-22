Το Ισραήλ φέρεται να εξουδετέρωσε διοικητή της Χαμάς

Ο Αμπντουλάχ Αλ Χαντίντι, επικεφαλής του τμήματος εφοδιασμού στο αρχηγείο κατασκευής όπλων της Χαμάς ήταν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο τον οποίο επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ, ο στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη δυτική Πόλη της Γάζας σήμερα. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά πέντε άτομα σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Η πληροφορία για την επίθεση και τον στόχο της είχε αρχικά μεταδοθεί από το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, το οποίο είχε αναφέρει ότι «ο Αμπού Αμπντουλάχ αλ Χαντίντι υπηρετούσε ως διοικητής του τμήματος επιχειρήσεων στον εξοπλιστικό μηχανισμό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς».

Ο IDF δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επίθεση ακόμα, αλλά ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι έρχεται ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας νωρίτερα σήμερα, όταν Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον μηχανισμό εποπτείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πριν την εξουδετέρωση του διοικητή της Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ