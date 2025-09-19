Η Coca-Cola HBC Κύπρου και ο Junior Achievement Cyprus ενώνουν δυνάμεις για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα των νέων

Με κοινό όραμα την ενδυνάμωση των νέων, η Coca-Cola HBC Κύπρου και ο Junior Achievement Cyprus (JA Cyprus) υπέγραψαν σήμερα συμφωνία συνεργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος #YouthEmpowered της Coca-Cola HBC Κύπρου, μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2017 και στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και αγοράς εργασίας.

Η συνεργασία αφορά στο εμβληματικό πρόγραμμα «Company Programme» του JA Cyprus, στο οποίο η Coca-Cola HBC Κύπρου αναλαμβάνει ρόλο Υποστηρικτή, επενδύοντας στην καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης, καινοτομίας και δεξιοτήτων ζωής της νέας γενιάς.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Κύπρο θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους μαθητική επιχείρηση, να συνεργαστούν σε ομάδες και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην αγορά. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας και συνεργασίας, προετοιμάζοντας τη νέα γενιά για τις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

Το #YouthEmpowered είναι μια ολιστική πλατφόρμα ενδυνάμωσης των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων, που προσφέρει σήμερα πρόσβαση στις δεξιότητες του αύριο. Απευθύνεται σε νέους και νέες 18–30 ετών και έχει ήδη υποστηρίξει χιλιάδες συμμετέχοντες στην Κύπρο, μέσα από φυσικές και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις.

Ο Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου δήλωσε: «Πιστεύουμε στο ταλέντο και τις δυνατότητες των νέων της χώρας μας και επιδιώκουμε να τους δίνουμε ώθηση να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Η συνεργασία μας με το JA Cyprus στο πλαίσιο του προγράμματος της Coca-Cola HBC #YouthEmpowered, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αποστολή μας να στηρίζουμε τη νέα γενιά, δίνοντάς της τα εφόδια που χρειάζεται για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό της και για την κοινωνία».

Η Αντιγόνη Κωμοδίκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του JA Cyprus δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Coca-Cola HBC Κύπρου, καθώς μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: να ενδυναμώσουμε τους νέους και τις νέες, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να τολμήσουν, να καινοτομήσουν και να εξελιχθούν. Μέσα από το Company Programme, θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν στην πράξη τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Με τη στήριξη της Coca-Cola HBC Κύπρου, μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά να χτίσει με αυτοπεποίθηση το μέλλον της».

Με αυτή τη συνεργασία, δύο κορυφαίοι οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στους νέους και τις νέες της Κύπρου περισσότερα εργαλεία, γνώσεις και ευκαιρίες, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου επαγγελματικού μέλλοντος.