Ισραήλ: Προειδοποιεί για χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στη Γάζα - Ζητά να φύγουν οι κάτοικοι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

#عاجل 🔴 إلى سكان مدينة غزة، من هذه اللحظة طريق صلاح الدين مغلق للانتقال جنوبًا

⭕️سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حماس وباقي المنظمات الارهابية

⭕️من هذه اللحظة يتسنى الانتقال جنوبًا عبر شارع الرشيد فقط

⭕️حفاظًا على سلامتكم انتهزوا الفرصة وانضموا إلى مئات… pic.twitter.com/YHDMVe2Wya — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2025

Ο ίδιος ζήτησε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να ενωθούν με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: cnn.gr