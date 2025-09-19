Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισραήλ: Προειδοποιεί για χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στη Γάζα - Ζητά να φύγουν οι κάτοικοι

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

Ο ίδιος ζήτησε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να ενωθούν με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: cnn.gr

 

ΙΣΡΑΗΛΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

