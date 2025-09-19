ΙΝΚΓ: Κλινική μελέτη για έγκαιρη πρόγνωση και πρόληψη της άνοιας

Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει πως στο πλαίσιο της μελέτης, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων για έγκαιρη πρόγνωση αλλά και πρόληψη της άνοιας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υγιή άτομα, καθώς και άτομα με διαταραχές μνήμης, άνω των 50 ετών.

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι συνδυάζοντας την πολυδιάστατη κλινική εξειδίκευση του ΙΝΓΚ, οι συμμετέχοντες θα εξετάζονται από νευρολόγο, νευροψυχολόγο, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή και νευροφυσιολόγο, με τα αποτελέσματα των πιο πάνω εξετάσεων να συγκρίνονται ακολούθως με συμμετέχοντες ανά την Ευρώπη.

Όπως σημείωνεται, άλλες εφτά χώρες διεξάγουν ταυτόχρονα αντίστοιχες κλινικές έρευνες, οι οποίες στοχεύουν στη λήψη εναρμονισμένων δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά αφορούν στo κλινικό και μοριακό προφίλ των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων βιοχημικών και μοριακών βιοδεικτών, οι οποίοι θα προσδιοριστούν με τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων Βιοπληροφορικής.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη μοντέλων υγειονομικής περίθαλψης τα οποία θα επιτρέπουν στους λειτουργούς υγείας να παρέχουν εισηγήσεις στον τομέα της άνοιας καθοδηγούμενες από την προηγμένη έρευνα με βάση το προφίλ του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, σημειώνεται.

Το έργο COMFORTage χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Number: 101137301) και φέρνει κοντά επιστήμονες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες, και ερευνητές που εργάζονται σε 39 φορείς μεταξύ 12 χωρών. Ένας από αυτούς, είναι και το ΙΝΓΚ το οποίο ηγείται μιας κατηγορίας κλινικών ερευνών.

Στο πλαίσιο των δράσεων του COMFORTage, το ΙΝΓΚ έχει συνδιοργανώσει με τον Δήμο Λευκωσίας ημερίδα για ενημέρωση του κοινού για την άνοια, προστίθεται.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του ΙΝΓΚ οργανώθηκαν μικρότερα διαδραστικά εργαστήρια με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των απόψεων, αλλά και τη λήψη εισηγήσεων από ομάδες ατόμων, που έχουν δραστηριότητα σχετική με την άνοια, όπως ερευνητές στον τομέα της άνοιας, φοιτητές ιατρικής, φροντιστές ατόμων με άνοια κ.α.

Σημειώνεται πως η 21η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, νόσος η οποία αποτελεί την πιο συχνή μορφή άνοιας,

Πηγή: ΚΥΠΕ