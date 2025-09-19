Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

ΙΝΚΓ: Κλινική μελέτη για έγκαιρη πρόγνωση και πρόληψη της άνοιας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ανακοίνωσε την έναρξη του κλινικού μέρους της έρευνας COMFORTage κατά της άνοιας.

Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει πως στο πλαίσιο της μελέτης, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων για έγκαιρη πρόγνωση αλλά και πρόληψη της άνοιας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υγιή άτομα, καθώς και άτομα με διαταραχές μνήμης, άνω των 50 ετών.

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι συνδυάζοντας την πολυδιάστατη κλινική εξειδίκευση του ΙΝΓΚ, οι συμμετέχοντες θα εξετάζονται από νευρολόγο, νευροψυχολόγο, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή και νευροφυσιολόγο, με τα αποτελέσματα των πιο πάνω εξετάσεων να συγκρίνονται ακολούθως με συμμετέχοντες ανά την Ευρώπη.

Όπως σημείωνεται, άλλες εφτά χώρες διεξάγουν ταυτόχρονα αντίστοιχες κλινικές έρευνες, οι οποίες στοχεύουν στη λήψη εναρμονισμένων δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά αφορούν στo κλινικό και μοριακό προφίλ των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων βιοχημικών και μοριακών βιοδεικτών, οι οποίοι θα προσδιοριστούν με τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων Βιοπληροφορικής.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη μοντέλων υγειονομικής περίθαλψης τα οποία θα επιτρέπουν στους λειτουργούς υγείας να παρέχουν εισηγήσεις στον τομέα της άνοιας καθοδηγούμενες από την προηγμένη έρευνα με βάση το προφίλ του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, σημειώνεται. 

Το έργο COMFORTage χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Number: 101137301)  και φέρνει κοντά επιστήμονες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες, και ερευνητές που εργάζονται σε 39 φορείς μεταξύ 12 χωρών. Ένας από αυτούς, είναι και το ΙΝΓΚ το οποίο ηγείται μιας κατηγορίας κλινικών ερευνών.

Στο πλαίσιο των δράσεων του COMFORTage, το ΙΝΓΚ έχει συνδιοργανώσει με τον Δήμο Λευκωσίας ημερίδα για ενημέρωση του κοινού για την άνοια, προστίθεται.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του ΙΝΓΚ οργανώθηκαν μικρότερα διαδραστικά εργαστήρια με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των απόψεων, αλλά και τη λήψη εισηγήσεων από ομάδες ατόμων, που έχουν δραστηριότητα σχετική με την άνοια, όπως ερευνητές στον τομέα της άνοιας, φοιτητές ιατρικής, φροντιστές ατόμων με άνοια κ.α.

Σημειώνεται πως η 21η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, νόσος η οποία αποτελεί την πιο συχνή μορφή άνοιας,

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΙνστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής ΚύπρουΜΕΛΕΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited