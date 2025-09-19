«Έζησα μία σπουδαία ζωή!» - Τα τελευταία λόγια του Όζι Όσμπορν στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ «Ozzy: No Escape From Now», που θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου από την Paramount+, δείχνει όλη την πορεία του στη μουσική αλλά και τη σκληρή μάχη που έδινε με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Στο trailer που κυκλοφόρησε, ο Ozzy Osbourne φαίνεται να λέει στην κάμερα: «Αν είναι να πεθάνω, δεν παραπονιέμαι. Έζησα μία σπουδαία ζωή!» σε μια ανατριχιαστική, τελευταία δήλωσή του.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν με συγκίνηση η σύζυγός του Σάρον, τα παιδιά τους αλλά και παλιοί του συνεργάτες, όπως ο Tony Iommi, για τις τελευταίες στιγμές του Πρίγκιπα του Σκότους.

Πηγή: cnn.gr