«Έζησα μία σπουδαία ζωή!» - Τα τελευταία λόγια του Όζι Όσμπορν στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Το ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό frontman των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν, ρίχνει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής του λίγο πριν την τελευταία του συναυλία.

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ «Ozzy: No Escape From Now», που θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου από την Paramount+, δείχνει όλη την πορεία του στη μουσική αλλά και τη σκληρή μάχη που έδινε με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Στο trailer που κυκλοφόρησε, ο Ozzy Osbourne φαίνεται να λέει στην κάμερα: «Αν είναι να πεθάνω, δεν παραπονιέμαι. Έζησα μία σπουδαία ζωή!» σε μια ανατριχιαστική, τελευταία δήλωσή του.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν με συγκίνηση η σύζυγός του Σάρον, τα παιδιά τους αλλά και παλιοί του συνεργάτες, όπως ο Tony Iommi, για τις τελευταίες στιγμές του Πρίγκιπα του Σκότους.

Πηγή: cnn.gr

