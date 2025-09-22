Ημερίδα Ενημέρωσης και Γνωριμίας με τους ACCA για Καθηγητές/τριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

H Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών), η μεγαλύτερη παγκόσμια ένωση για επαγγελματίες ελεγκτές - λογιστές που συγκεντρώνει περισσότερους από 750.000 σπουδαστές και μέλη διεθνώς, διοργάνωσε Ημερίδα Ενημέρωσης και Γνωριμίας προς Καθηγητές/Καθηγήτριες ΣΕΑ. Η Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβριου 2025.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση, αφού δεκάδες Καθηγητές/Καθηγήτριες ΣΕΑ, παρευρέθηκαν δια ζώσης στο ξενοδοχείο Hilton στην Λευκωσία, καθώς επίσης και με διαδικτυακή παρουσία, μετά από εγκύκλιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τους/τις Καθηγητές/τριες ΣΕΑ των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση της ACCA (ACCA Qualification) καθώς επίσης και για το Κοινό Πρόγραμμα Εξετάσεων (Joint Exam Scheme) που έχει αναπτυχθεί από την ACCA και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εδώ και 20 και πλέον χρόνια. Απέκτησαν, επίσης, καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα προσόντα της ACCA υποστηρίζουν νέους από πολύ νεαρή ηλικία, ώστε να βρουν την καλύτερη πορεία τους στο επάγγελμα του λογιστή.

Παράλληλα, η ομάδα της ACCA Κύπρου, ενημέρωσε το κοινό για την δράση της ACCA σε Κύπρο και Ελλάδα, για τις ευκαιρίες ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνεργασία με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις δύο χώρες, καθώς επίσης και για τις τριμερείς συνεργασίες μεταξύ ACCA, ΑΕΙ και μεγάλων ελεγκτικών-συμβουλευτικών οίκων, οι οποίοι δίνουν ευκαιρίες εργοδότησης σε φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους και ευκαιρίες εξασφάλισης υποτροφιών. Αυτές οι συνεργασίες ανοίγουν δρόμους για φοιτητική απασχόληση και υποτροφίες, διασφαλίζοντας μια ισχυρή σειρά από άρτια εκπαιδευμένους μελλοντικούς επαγγελματίες λογιστικής και χρηματοοικονομικών που θα συμβάλουν περαιτέρω στην ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας.

Με την παρουσία της τίμησε και την ημερίδα η Επιθεωρήτρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, κυρία Ελένη Παπαστεφάνου, η οποία υπογράμμισε:

«Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ACCA για την πρόσκληση και διοργάνωση της σημερινής Ημερίδας. Ως Καθηγητές/τριες Σ.Ε.Α. καλούμαστε συχνά να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα μαθητών/τριών, γονέων και φοιτητών/τριών για τον επαγγελματικό τίτλο ACCA, ο οποίος φαίνεται να έχει εξαιρετικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Η ενημέρωσή μας και η επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού μας υλικού, όπως καλά γνωρίζουμε, είναι υψίστης σημασίας για την έγκυρη ενημέρωση των συμβουλευόμενών μας και ευρύτερα του κοινού. Η αγαστή συνεργασία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) και της ACCA ξεκίνησε με τη συμμετοχή της ACCA στην εμβληματική μας δράση «Σταδιοδρομία» τον Ιανουάριο του 2025, κατά την οποία η ACCA αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς πληροφόρησης, με αθρόα προσέλευση. Μετά και από τη σημερινή Ημερίδα, η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και στην επόμενη μεγάλη δράση της ΥΣΕΑ, την έκθεση ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2025 στο Παγκύπριον Γυμνάσιον. Σε συνέχεια των πιο πάνω, είμαστε βέβαιοι ότι από τη σημερινή Ημερίδα θα αποκομίσουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες, απαραίτητες για το πολυσχιδές εκπαιδευτικό μας έργο. Ευχαριστούμε τους Ομιλητές Άντρια Στανσίου, Head of Southern Europe, τη Χρύσω Ιάσωνος, Business Development Manager Southern Europe και τον Μάριο Ευριπίδου, Business Relationship Manager ACCA Southern Europe. Εδώ να σημειωθεί ότι ο Μάριος Ευριπίδου, ο οποίος έχει συμβάλει στην υλοποίηση της σημερινής Ημερίδας, έχει συμμετάσχει στην Έκθεση Επαγγελμάτων Σταδιοδρομία 2025 και έχει αναλάβει μία από τις παρουσιάσεις προς το κοινό στην επερχόμενη εκδήλωσή μας ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ, γεγονός για το οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Επιτρέψτε μου να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Βαρβάρα Πετροπούλου – Λιλλήκα, ACCA Cyprus Representative για την άψογη συνεργασία μας, καθώς και για τη διοργάνωση της σημερινής Ημερίδας».

Επισκεπτόμενη στην Κύπρο, και παρευρισκόμενη στην εκδήλωση, η Επικεφαλής Νοτιοδυτικής Ευρώπης ACCA, κυρία Andreia Stanciu, υπογράμμισε:

“Στην ACCA, πιστεύουμε ότι η επαγγελματική εμπειρία είναι ένα ζωτικό συστατικό —μαζί με τις εξετάσεις και την ηθική— για να γίνει κανείς μέλος του λογιστικού επαγγέλματος. Οι συνεργασίες μας με εγκεκριμένους εργοδότες και φορείς εκπαίδευσης μας επιτρέπουν να τηρούμε τη δέσμευσή μας για απασχολησιμότητα, διασφαλίζοντας ότι τα μελλοντικά μας μέλη είναι καλά προετοιμασμένα για επιτυχημένες σταδιοδρομίες στη λογιστική και όχι μόνο.

Κοιτάζοντας μπροστά, το ACCA σχεδιάζει να υλοποιήσει περισσότερες πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου αυτού του είδους, με στόχο την προώθηση της γνώσης και τη συνεχή ενίσχυση του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, με ισχυρή έμφαση στις τεχνολογικές και βιωσιμότερες εξελίξεις. Αυτές οι εκδηλώσεις θα συνεχίσουν να φέρνουν κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού, έτοιμου για το μέλλον επαγγέλματος.