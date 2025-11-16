Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Μέλη εμβληματικών ροκ συγκροτημάτων ενώνονται σε supergroup για καλό σκοπό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο θρύλος του πατινάζ στον πάγο, Ολυμπιονίκης και επιζών του καρκίνου, Σκοτ Χάμιλτον, θα διοργανώσει την ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων Scott Hamilton and Friends για την έρευνα για τον καρκίνο.

 

Εμβληματικοί τραγουδιστές της ροκ μουσικής από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 συνεργάζονται για να σχηματίσουν ένα supergroup που θα εμφανιστεί μόνο για μια βραδιά αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στις 23 Νοεμβρίου, ο θρύλος του πατινάζ στον πάγο, Ολυμπιονίκης και επιζών του καρκίνου, Σκοτ Χάμιλτον, θα διοργανώσει την ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων Scott Hamilton and Friends για την έρευνα για τον καρκίνο.

Στο πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνεται ένα supergroup που αποτελείται από έξι τραγουδιστές από αγαπημένα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Το supergroup - που θα εμφανιστεί για μία βραδιά - αποτελείται από τον Κέβιν Κρόνιν των REO Speedwagon, τον Τζέισον Ντερλάτκα των Journey, τον Τζέισον Σεφ των Chicago, τον Τζον Ελεφάντε των Kansas, τον Ουάλι Πάλμαρ των Romantics και τον Μάικ Ρενό των Loverboy. 

Η σύζυγος του Reno, Κάθριν Στ. Τζερμέιν, θα εμφανιστεί επίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΡΟΚΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα