Η Lidl Κύπρου σηματοδοτεί έναν χρόνο δυναμικής παρουσίας στο Neon Mall of Pafos

Με αφορμή την πρώτη επέτειο λειτουργίας του καταστήματός της στο εμπορικό κέντρο Neon Mall of Pafos, η Lidl Κύπρου διοργανώνει μια ξεχωριστή εορταστική εμπειρία για τους επισκέπτες της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή επένδυση στην τοπική κοινότητα και την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 21:00, το κατάστημα θα μεταμορφωθεί σε έναν εορταστικό προορισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές στιγμές και ευκαιρίες για πλούσια δώρα. Στο πλαίσιο της εορταστικής ημέρας:

Δύο μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν ένα PlayStation 5 Pro και ένα iPhone 16 Pro 128GB

θα κερδίσουν ένα και ένα Τυχεροί πελάτες θα κερδίσουν δωρεάν όλα τα ψώνια τους

Τυχεροί πελάτες θα κερδίσουν τοπικά και ποιοτικά προϊόντα

Η Lidl Κύπρου παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει μία αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία, με έμφαση στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση και την ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των πελατών της. Με το τρίτο κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της και συνεχίζει να επενδύει στην τοπική κοινότητα.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

corporate.lidl.com.cy

team.lidl.com.cy

lidlfoodacademy.com.cy

facebook.com/lidlcy

instagram.com/lidl_cyprus

youtube.com/lidlcyprus

linkedin.com/company/lidl-cyprus