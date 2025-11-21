Έρευνα Κεντρικής Τράπεζας για οικονομική κατάσταση και συνήθειες νοικοκυριών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας με θέμα τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €130.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Στόχος της ΚΤΚ και συνεπώς του Αναδόχου είναι η διασφάλιση της υψηλής συμμετοχής στην έρευνα. Η ΚΤΚ θα ενημερώσει τα νοικοκυριά μέσω επιστολής για την ύπαρξη οικονομικού κινήτρου για τη συμμετοχή τους στην έρευνα.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από τις 21 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλεκτρονική μορφή όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ στη διεύθυνση https://www.centralbank.cy/el/the-bank/tenders. Στη συνέχεια, καλούνται όπως αποστείλουν τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση cbctenders@centralbank.cy , με θέμα αναφοράς «Διαγωνισμός 12/2025 για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας (HFCS)». Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που οικονομικός φορέας δεν δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας ή έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τον υπό αναφορά Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της ΚΤΚ, Γραφείο 018 στο κτίριο της ΚΤΚ, Λεωφόρος Τζον Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα Κύπρου 12:00 το μεσημέρι. Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν μέσα σε ενιαίο εξωτερικό σφραγισμένο φάκελο ή σφραγισμένο περίβλημα. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα θα περιέχονται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι, ένας για τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ένας για την Τεχνική Προσφορά και ένας για την Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.