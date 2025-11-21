Κόβονται οι προσωπικές επιταγές: Πώς θα πληρώνουμε το Κράτος από το 2026

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 καταργείται η χρήση προσωπικών επιταγών για πληρωμή οφειλών προς το Κράτος, τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της μετάβασης σε ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και αποτελεσματικό πλαίσιο είσπραξης οφειλών.

Σύμφωνα με το λοιστήριο, η αλλαγή αυτή υιοθετείται για να προσφέρει περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια στον πολίτη.

Προστίθεται ότι οι προσωπικές επιταγές συχνά προκαλούσαν καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης, λάθη στη συμπλήρωση με κίνδυνο απόρριψής τους λόγω λανθασμένων στοιχείων ή μη επάρκειας διαθέσιμου ποσού και συνεπακόλουθη ταλαιπωρία του πολίτη, λόγω ανάγκης επανάληψης της πληρωμής.

Με τη μη χρήση επιταγών, αναφέρεται, οι πολίτες κερδίζουν χρόνο, αποφεύγουν περιττή γραφειοκρατία και επωφελούνται από ασφαλέστερες συναλλαγές με το Κράτος.

Στη πράξη, οι πολίτες είναι σε θέση να πληρώνουν οφειλές προς το Κράτος εύκολα μέσω της χρήσης άμεσων, ασφαλών και απλών μεθόδων πληρωμής, όπως:

- τραπεζική κάρτα στα ταμεία και διαδικτυακά, και

- τραπεζικά εμβάσματα, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών (instant payments) που ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, παραμένει προσωρινά διαθέσιμη η επιλογή της τραπεζικής επιταγής (banker’s draft), για τις οποίες όμως υπάρχει πρόθεση για μη αποδοχή στο εγγύς μέλλον, ενώ παραμένει η χρήση μετρητών για συναλλαγές μέχρι €10.000.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προωθεί σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης του κοινού, στο πλαίσιο της αποστολής του για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων.