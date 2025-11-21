Συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου στη Συνάντηση Εταίρων του έργου MED-Routes στην Αθήνα

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου MED-Routes – Promotion of Eco-Itineraries within European Cultural Routes, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ACCI), στην Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Forum, που φιλοξενήθηκε από το ACCI και είχε ως κύριο στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προοπτικών του έργου, με έμφαση στις διαδρομές πολιτισμού και οικοτουρισμού.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς ενώ στην συνέχεια παρουσιάστηκαν εκτενώς οι στόχοι, οι δράσεις και τα πακέτα εργασίας του MED-Routes, καθώς και η πρόοδος της δράσης 4.2 για την προώθηση eco-itineraries και τη στήριξη πολιτιστικών διαδρομών της Ευρώπης.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις των δύο πιλοτικών οικοδιαδρομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Επίσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνεδρία ανταλλαγής απόψεων, ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην υπογραφή της επιστολής αμοιβαίας δέσμευσης και στήριξης, ενδυναμώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και στηρίζοντας την ανάπτυξη και προώθηση των eco-itineraries.

Η ΕΤΑΠ Πάφου, ως ενεργός συνεργαζόμενος φορέας του έργου, συνεχίζει να ενισχύει τη στρατηγική της Πάφου στη βιώσιμη, πολιτιστική και θεματική τουριστική ανάπτυξη, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά δίκτυα και έργα που προωθούν την πράσινη μετάβαση και τις διακρατικές συνεργασίες.