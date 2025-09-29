Παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους τα διαμερίσματα του έργου Euphoria Lifestyle Apartments από την Giovani Homes!

Ακόμη ένα σύγχρονο έργο που φέρει τη σφραγίδα της Giovani Homes ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες του. Πρόκειται για το Euphoria Lifestyle Apartments, που βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο Παραλίμνι.

Ένα έργο που με την ολοκλήρωση του άλλαξε τα δεδομένα στον τομέα των οικιστικών ακινήτων, θέτοντας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση ως προτεραιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στον περιβάλλοντα χώρο.

Το σύγχρονο συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων βρίσκεται σε κεντρική περιοχή του Παραλιμνίου, κοντά σε δεκάδες υπηρεσίες και καταστήματα και μόλις ένα χιλιόμετρο από τις βραβευμένες παραλίες του Πρωταρά.

Η οικιστική ανάπτυξη εκτείνεται σε δυο μπλοκ διαμερισμάτων και περιλαμβάνει συνολικά δεκαέξι μοντέρνα διαμερίσματα του ενός και των δυο υπνοδωματίων, με καλυμμένους χώρους 52 - 75 τετραγωνικά μέτρα και μεγάλες καλυμμένες βεράντες 11- 20 τετραγωνικά μέτρα.

Για το σχεδιασμό του έργου λήφθηκαν ιδιαίτερα υπόψη, οι ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, η εργονομία και η ιδιωτικότητα. Έτσι το κάθε διαμέρισμα διαθέτει ευρύχωρη διαρρύθμιση με τους χώρους του να είναι πλήρως αξιοποιήσιμοι, όλες τις εποχές του χρόνου.

Χωρίς αμφιβολία τα Euphoria Lifestyle Apartments, είναι μια στρατηγική κίνηση, με ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές και πλεονεκτήματα. Βρίσκονται σε μια κομβική περιοχή και καθίστανται ιδανικά για ιδιοκατοίκηση, για εξοχική κατοικία ή για επένδυση.

Και… επειδή μια επένδυση έχει να κάνει με σωστό timing, μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά, ακόμη και τα σαββατοκύριακα, τα περιορισμένα διαθέσιμα προς πώληση, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα του Euphoria Lifestyle Apartments τα οποία θα απολαμβάνετε όλες τις εποχές του χρόνου!

Άλλωστε αυτό είναι και το όραμα της Giovani Homes, να δημιουργεί σπίτια για μια ζωή, με υψηλές κατασκευαστικές και σχεδιαστικές προδιαγραφές.

Με περισσότερα από 40 χρόνια πορείας στο real estate development η Giovani Homes έχει συνδέσει το όνομα της με την ανάπτυξη της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, την ποιότητα των έργων της και την αξιοπιστία της.

Έχοντας ολοκληρώσει πέραν των 110 έργων και έχοντας παραδώσει πέραν των 5000 κατοικιών και διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες τους, η Giovani Homes συνεχίζει να εξελίσσεται έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους πελάτες της και τις ανάγκες τους.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει υπό εξέλιξη 25 νέα έργα στις πιο προνομιακές περιοχές της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, της Λάρνακας και της Λευκωσίας, τα οποία ξεχωρίζουν για την αρτιότητα τους, για τις υψηλές τους προδιαγραφές, για την έμφαση στην καινοτομία και την ασφάλεια αλλά και για το σεβασμό στο περιβάλλον!

Info: Λεωφόρος 1ης Απριλίου 170, 5280 Παραλίμνι. Τηλ: + 357 23 833780 www.giovani.cy