Πολιτικό γλύψιμο ολκής Χριστοδουλίδη σε Τραμπ

Διαβάσαμε τη συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στους Financial Times με ενδιαφέρον. Ειδικά στο κομμάτι που αναφέρθηκε στον Τραμπ πάντως, ένα ταράκουλο το πάθαμε. «Η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί το νέο ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και τους στενούς δεσμούς της Κύπρου με την περιοχή, ώστε να ενισχύσει τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες», μας είπε ο κ. Πρόεδρος. Είπε και άλλα βέβαια στη συνέντευξή του στους Financial Times, που έδωσε στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026. Ότι π.χ. «μια πιο στενή σύμπλευση με τον Αμερικανό Πρόεδρο στα θέματα της περιοχής είναι ο τρόπος για την Ευρώπη να παραμείνει ως μια φιλόδοξη παγκόσμια δύναμη». Έκλεισε με μια ατάκα η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως πολιτικό γλύψιμο ολκής: «Κάποιοι ηγέτες διαφωνούν σε ορισμένα θέματα με τον Πρόεδρο Τραμπ. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το αν συμφωνείς ή όχι. Είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε μαζί του. Στην περιοχή μας, αυτός είναι ο ηγέτης… και βλέπουμε θετικές εξελίξεις χάρη στη δική του ηγεσία». Έδωσε ο κ. Πρόεδρος και δύο παραδείγματα: «Όταν ξέσπασε η κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ήταν ο Τραμπ που έλυσε το πρόβλημα. Ή τώρα με τη Γάζα - παρουσίασε ένα σχέδιο, όχι ιδανικό, αλλά έβαλε κάτι στο τραπέζι». Βεβαίως δεν μας είπε πώς τα έλυσε. Και στις δύο περιπτώσεις με χιλιάδες βόμβες και πυραύλους τα έλυσε και βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξει και συνέχεια... σε ό,τι αφορά την επίλυση τους. Σε δημοσκόπηση στο σάιτ του «Πολίτη» πάντως και στο ερώτημα κατά πόσο μια τυχόν εμπλοκή του Τραμπ στο Κυπριακό θα ήταν θετική ή αρνητική, το 54% των Κυπρίων είπε ότι θα ήταν θετική, το 38% αρνητική, ενώ ένα 8% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

ΘΟΥΚΗΣ