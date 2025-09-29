27ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου» Κάντε την εγγραφή σας και ζήστε την εμπειρία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελάτε να ζήσετε μια ανεπανάληπτη εμπειρία άθλησης και ψυχαγωγίας. Κάντε την εγγραφή σας διαδικτυακά, μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου

Λάβετε θέσεις… για τον 27ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των Λεμεσίων powered by BRO BrainRocket, της μεγαλύτερης αθλητικής γιορτής της Κύπρου. Ένας αγώνας που ενώνει, εμπνέει και μας ωθεί να ξεπεράσουμε τα όρια μας.

Ο αγώνας, ο οποίος διοργανώνεται εις μνήμη του αθλητή και εκπαιδευτικού Μάριου Αγαθαγγέλου, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα και περιλαμβάνει 3 διαδρομές:

  • 10KM – Άνδρες- Γυναίκες | 8:45 π.μ.
  • 5KM – Άνδρες - Γυναίκες & Εταιρικός Αγώνας | 8:55 π.μ.
  • 1KM – Παιδιά έως 15 ετών | 10:00 π.μ.

Η εκκίνηση για όλες τις διαδρομές θα δοθεί από το Μόλο Λεμεσού, με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι αναμένεται να χαρίσουν μοναδικό θέαμα και συγκινήσεις. Οι συμμετέχοντες στις διαδρομές 5 και 10 χιλιομέτρων θα λάβουν επίσημα χρονομετρημένα αποτελέσματα.

Ελάτε να ζήσετε μια ανεπανάληπτη εμπειρία άθλησης και ψυχαγωγίας. Κάντε την εγγραφή σας διαδικτυακά, μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου στο: www.getyourtickets.eu/event/lemesia2025.

Τα καθαρά έσοδα του αγώνα θα διατεθούν στην ομάδα ΑμεΑ του Ιδρύματος 365 SGC RUN WALK για την αγορά νέου αμαξιδίου.

Διοργανώνουν: Λεμέσια & Δήμος Λεμεσού

Πλατινένιος Χορηγός Λεμεσίων: BRO Brainrocket

Ασημένιοι Χορηγοί: Medochemie, Space 307, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Χορηγοί: Avaton & Hercules Group

Υποστηρικτές: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Marlow Navigation, Famous Sports

