Η Universal Life σε μια νέα εποχή

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο παλμό και αίσθημα περηφάνιας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου στο Lemon Park στη Λευκωσία, η Universal Life παρουσίασε την καινούρια εταιρική της ταυτότητα στο ανθρώπινο δυναμικό της, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 300 άτομα , στελέχη και ασφαλιστικοί σύμβουλοι της Universal Life σ’ ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό, αισιόδοξο και δημιουργικό κλίμα.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής για την Universal Life, που προχωρά σε ολιστική ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας υιοθετώντας μια πιο φρέσκια, δυναμική, και ανθρώπινη προσέγγιση παραμένοντας όμως πιστή στις διαχρονικές της αξίες.

Σε δήλωση του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life κ Έβαν Γαβάς τόνισε ότι η νέα εταιρική ταυτότητα της Εταιρείας δεν είναι απλώς μια αισθητική αλλαγή αλλά η αποτύπωση μιας βαθιάς εσωτερικής εξέλιξης, καθώς και η ευκαιρία να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά και να συνδεόμαστε πιο ουσιαστικά με τους πελάτες μας.

Σε δικό του χαιρετισμό, ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης της Universal Life κ. Κύπρος Μοιράνθης αναφέρθηκε στη στρατηγική διάσταση της νέας ταυτότητας της Εταιρείας υπογραμμίζοντας ότι οι κυριότεροι λόγοι πίσω από την ανάγκη για μια ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα ήταν οι ίδιοι οι πελάτες. Ανάφερε χαρακτηριστικά «Ακούσαμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας οι οποίοι μας θεωρούσαν αξιόπιστους, αλλά συνάμα και κάπως απόμακρους. Έτσι αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση που δίνει έμφαση στην εμπειρία του πελάτη, στις digital-first λύσεις, και στην ενίσχυση της σχέσης μας με τις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο και το ανανεωμένο brand manual της Universal Life.

Η νέα οπτική ταυτότητα αντικατοπτρίζει την ενέργεια, την εξέλιξη και την ανθρώπινη διάσταση του brand, συνδυάζοντας μοντέρνες γραμμές, φωτεινά χρώματα και σύγχρονη τυπογραφία.

Στην καρδιά της νέας ταυτότητας βρίσκεται και το ανανωμένο brand promise “Φροντίζουμε όσα αξίζουν”, μια λιτή και αυθεντική φράση που συνοψίζει τη φιλοσοφία της Universal Life και τη διαχρονική της δέσμευση να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της, σε κάθε σημαντικό στάδιο της ζωής τους.

Μέσα από τη νέα της ταυτότητα, η εταιρεία στοχεύει να συνδέσει τη σταθερότητα και αξιοπιστία που τη χαρακτηρίζουν, με έναν πιο θετικό, αισιόδοξο και σύγχρονο τρόπο έκφρασης.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την προβολή της νέας τηλεοπτικής εκστρατείας, μιας ταινίας γεμάτης συναίσθημα, που αναδεικνύει τη δύναμη της φροντίδας μέσα από μικρές, καθημερινές στιγμές ζωής μεταφέροντας το μήνυμα ότι για την Universal Life η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι απλά υπόσχεση αλλά πράξη.