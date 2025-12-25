Χριστούγεννα με καταιγίδες και πλημμύρες στο Παραλίμνι - «Χρόνια να δούμε έτσι νερά», επί ποδός η Πυροσβεστική

Οι βροχές έκαναν αισθητή την παρουσία τους ανήμερα των Χριστουγέννων σε αρκετές περιοχές της Κύπρου.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έντονες βροχοπτώσεις και δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια στην επαρχία Λάρνακας και στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

«Παραλίμνι χαλασμός. Χρόνια να δούμε έτσι νερά. Ο ποταμός προς Λίμνη ξεχείλισε…», αναφέρει χαρακτηριστικά χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στην περιοχή Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και αυξημένος όγκος υδάτων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου δέχθηκε αριθμό κλήσεων που αφορούσαν τα καιρικά φαινόμενα, με το φαινόμενο να εξασθενεί στη συνέχεια.

«Κατόπιν αξιολόγησης και ιεράρχησης περίπου οκτώ κλήσεων, εργαζόμαστε με τρία συνεργεία, ενώ χρειάστηκε να κληθεί και εκτός υπηρεσίας προσωπικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι κλήσεις αφορούσαν ανοίγματα και αντλήσεις οχετών ομβρίων υδάτων, ρυμουλκήσεις οχημάτων με επιβαίνοντες χωρίς κίνδυνο, καθώς και αντλήσεις υδάτων από υποστατικά.

Στα επεισόδια συνέδραμαν επίσης έξι άτομα του ΕΟΑ, ενώ οι περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν τα περισσότερα περιστατικά ήταν ο Δήμος Παραλιμνίου και η Αγία Νάπα.







Την ίδια ώρα, σε άλλες περιοχές της Κύπρου ο καιρός παραμένει αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τον καιρό

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια και τα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.



Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Κυριακή αναμένεται πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή για τη Δευτέρα.