Το κορυφαίο περιοδικό Ιστορίας XΡΟΝΙΚΟ επιστρέφει 19/10 στον ΠΟΛΙΤΗ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανεκδίδει σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το ιστορικό περιοδικό της Κύπρου που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Και επιστρέφει ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα, χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα και ένα δεύτερο θέμα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Κάθε μήνα θα έχετε πλέον ένα νέο ραντεβού με την Ιστορία και μάλιστα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ με την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ της Κυριακής.

Οι πολιτικές δολοφονίες στην Κύπρο κατά τον 20ό αιώνα

Οι πολιτικές δολοφονίες, άλλοτε στο πλαίσιο της αποικιοκρατίας κι άλλοτε σε εσωτερικές αντιπαλότητες, αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές ενός τόπου που αγωνίστηκε για την ελευθερία, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τις διαιρέσεις.

Ακόμη στο ίδιο τεύχος:

Τράπεζα Κύπρου: Από το ταμιευτήριο Η Λευκωσία στο Κοινό Κυπρίων

Χρονολόγιο: Τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Κύπρο τον μήνα Οκτώβριο

