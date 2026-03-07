ΕΟΑ Λάρνακας: Πρέπει σύντομα να ληφθεί απόφαση για την ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας

Σύντομα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, η οποία θα προσφέρει υλοποίηση του έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε η πόλη να αρχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη του έργου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας Αγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Πρόσθεσε ότι «κάθε κρίση φέρνει και ευκαιρίες και η συγκεκριμένη κρίση στη Μέση Ανατολή που περνούμε το τελευταίο διάστημα, θεωρώ πως θα φέρει ευκαιρίες στη Κύπρο με την προϋπόθεση ότι θα βγούμε αλώβητοι από όσα συμβαίνουν γύρω μας». «Είμαι σίγουρος πως η επόμενη μέρα θα μας βρει με ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουμε και να εκμεταλλευτούμε» είπε και σημείωσε πως «μία από αυτές είναι και η ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας της Λάρνακας».

Ερωτηθείς για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ χαρακτήρισε «σταθμό για την πόλη και επαρχία το συγκεκριμένο έργο» και σημείωσε ότι «είναι μια επένδυση την οποία αναμένουμε για δεκαετίες να υλοποιηθεί. Θεωρώ ότι για το συγκεκριμένο έργο έγινε μια σειρά από λάθη τα προηγούμενα χρόνια και είχαν ως αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο του να αποφασίσουμε πως θα προχωρήσουμε, αντί να λειτουργεί ήδη και η Λάρνακα να απολαμβάνει τα οφέλη του μεγαλεπήβολου αυτού εγχειρήματος» ανέφερε.

Αφού ανέφερε ότι «οι επιλογές για το λιμάνι δεν είναι πολλές» εξέφρασε την εκτίμηση πως «με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, η επιλογή είναι ανάπτυξη μαρίνας, ανάπτυξη λιμανιού και ανάπτυξη χερσαίου χώρου, ο οποίος θα προσφέρει όχι μόνο στην οικονομία της πόλης αλλά και δουλειές σε πάρα πολλούς Λαρνακείς. Ο χρόνος που έχουμε για να δούμε τι τελικά θα κάνουμε με το θέμα της ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας είναι πολύ σημαντικός αλλά και περιορισμένος ταυτόχρονα και θεωρώ πως δεν έχουμε πολλές επιλογές στη διάθεση μας» είπε.

Θα πρέπει, συνέχισε «να συνομιλήσουμε με όλους τους φορείς της πόλης, να ακούσουμε και τις απόψεις των Λαρνακέων και αυτό θα γίνει στην πανδημοτική σύσκεψη που αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου, προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού ποια επιλογή είναι συμφέρουσα για την πόλη». «Στόχος είναι να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα προσφέρει υλοποίηση του έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναπτύσσοντας παράλληλα την μαρίνα, το λιμάνι και τους χερσαίους χώρους του λιμανιού» σημείωσε.

Πλέον συνέχισε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, «θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία θα τεθούν για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου, για δεκαετίες, έργου της Λάρνακας. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και θα πρέπει από τα λάθη αυτά να γίνουμε σοφότεροι για να επιλέξουμε τη λύση η οποία θα είναι η κατάλληλη και σωστή για τη πόλη μας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους εξέφρασε την εκτίμηση πως «δεν θα πρέπει να χαριστούμε σε κανένα ούτε για την υλοποίηση της κατασκευής της μαρίνας, του λιμανιού και των χερσαίων χώρων του, αλλά ούτε και για τα χρονοδιαγράμματα που θα τεθούν για ολοκλήρωση των έργων».

