Σύλληψη 25χρονου στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Καταζητείται από τη Γερμανία για αδικήματα τρομοκρατίας

Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Πρόκειται για πρόσωπο ηλικίας 25 ετών, κάτοχο λιβανέζικου διαβατηρίου, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία και καταζητείται από τις αρχές της Γερμανία για αδικήματα τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο 25χρονος αφίχθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη Βηρυτό με σκοπό τη διαμετακόμιση προς άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο ύποπτος συνελήφθη με προσωρινό ένταλμα σύλληψης και παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή του μέχρι τις 13 Μαρτίου για συνέχιση της διαδικασίας.