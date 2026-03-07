Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σύλληψη 25χρονου στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Καταζητείται από τη Γερμανία για αδικήματα τρομοκρατίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ταξίδευε από Βηρυτό για διαμετακόμιση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα – Τελούσε υπό ερυθρά αγγελία

Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Πρόκειται για πρόσωπο ηλικίας 25 ετών, κάτοχο λιβανέζικου διαβατηρίου, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία και καταζητείται από τις αρχές της Γερμανία για αδικήματα τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο 25χρονος αφίχθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη Βηρυτό με σκοπό τη διαμετακόμιση προς άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο ύποπτος συνελήφθη με προσωρινό ένταλμα σύλληψης και παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή του μέχρι τις 13 Μαρτίου για συνέχιση της διαδικασίας.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑτρομοκρατίαΓΕΡΜΑΝΙΑΛΙΒΑΝΟΣΣΥΛΛΗΨΗΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα