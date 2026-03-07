Πόνεσαν τα μάτια μας, κ. Αθηνά μας

Από το 2014 παρατηρείται αυτή η κάκιστη εικόνα στον χώρο της πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής, στο κέντρο της Λάρνακας. Πέρασαν 12 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η κατεδάφιση του παλιού σχολικού κτηρίου και ακόμα περιμένουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Παιδείας (στο υπουργείο ανήκει πλέον ο χώρος) για ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου. Αγαπητή κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, σας παρακαλούμε «σπρώξτε» τις διαδικασίες, που είναι σ' εξέλιξη, ώστε το συντομότερο να δρομολογηθεί η ανέγερση ενός νέου σχολείου στον χώρο, που να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες της πόλης. Πόνεσαν τα μάτια μας εδώ και 12 χρόνια να αντικρίζουμε καθημερινά αυτή την αθλιότητα. Λυπηθείτε μας.

Β. Βας