Μια κουζίνα γεμάτη ηρεμία: μικρές ιδέες, μεγάλα αποτελέσματα

Το φθινόπωρο μαζευόμαστε – επιτέλους θα λέγαμε κάποιοι – πίσω στο σπίτι, ετοιμαζόμαστε για την αλλαγή της εποχής και η κουζίνα μας ξαναγίνεται το κέντρο του σπιτιού. Από τα πρωινά στην κουζίνα με τα παιδιά που ετοιμάζονται για το σχολείο, στα πιο ζεστά και cosy δείπνα με φίλους, οι ρυθμοί αλλάζουν, η ρουτίνα μας βρίσκει ξανά τη θέση της στην καθημερινότητά μας και οι στιγμές στο σπίτι αποκτούν άλλη χάρη. Για να κάνουμε τη μετάβαση σ’ αυτή την εποχή, είναι καλό να ετοιμάσουμε κατάλληλα την κουζίνα μας, την καρδιά της καθημερινότητας, εκεί όπου συναντιόμαστε μ’ αυτούς που αγαπάμε, έτσι ώστε να είναι και λειτουργική και να αποπνέει μια αναγκαία θαλπωρή.

Όπως είναι αναμενόμενο, αρχή θα κάνουμε με την οργάνωση. Όταν κάθε αντικείμενο έχει τη θέση του, η κουζίνα αναπνέει και μας προσκαλεί να δημιουργήσουμε. Επιλέγουμε πρακτικές λύσεις όπως είναι οι ραφιέρες και τα ράφια, μια μπάρα με γαντζάκια για σκεύη, ράφια για κατσαρολάκια ή καλάθια για τα καθημερινά εργαλεία μαγειρικής, που κάνουν τη διαφορά. Δεν πρόκειται μόνο για μια αίσθηση τάξης αλλά και για εξοικονόμηση χρόνου, που μειώνει το άγχος. Η εικόνα ενός πάγκου καθαρού και έτοιμου να υποδεχτεί την επόμενη συνταγή μάς κάνει να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο και ότι μπορούμε να απολαύσουμε τη διαδικασία του μαγειρέματος χωρίς πίεση.

Χέρι-χέρι με την οργάνωση πάει και η προετοιμασία. Όταν κάνουμε από νωρίς την προεργασία μας, αποφεύγουμε την πίεση της τελευταίας στιγμής. Μια απλή λύση είναι να προετοιμάζουμε τα υλικά σε μεγαλύτερες ποσότητες και να αποθηκεύουμε σε βολικά δοχεία! Πριν αλλάξει η εποχή, καλό είναι να προετοιμάσουμε τα ντουλάπια και το ψυγείο μας, ώστε να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, ακόμη και τις πιο απαιτητικές μέρες. Χωρίζουμε τρόφιμα στα ανάλογα σκεύη ανά κατηγορία και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε κάθε στιγμή στην κουζίνα μας.

Αφού έχουμε ολοκληρώσει το πρακτικό στάδιο, περνάμε και στο... δημιουργικό! Σύμμαχοί μας οι πρώτες ύλες. Από όσπρια, ζυμαρικά και δημητριακά, μέχρι αρωματικά βότανα και μπαχαρικά, όλα μπορούν να μπουν σε διάφανα βάζα αποθήκευσης πάνω στον πάγκο ή σε ανοιχτά ράφια λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως διακόσμηση. Οι αποχρώσεις τους θυμίζουν τη φθινοπωρινή παλέτα της φύσης: ζεστά καφέ, χρυσαφένια κίτρινα, πράσινα και δίνουν ζωντάνια στον χώρο. Έτσι, πριν καν αρχίσουμε το μαγείρεμα, η κουζίνα μας αποπνέει μια αίσθηση οικειότητας και μας προετοιμάζει για δημιουργικά και νόστιμα πιάτα.

Η κουζίνα, όμως, δεν είναι μόνο χώρος για αυτόν που μαγειρεύει. Είναι τόπος συνάντησης και συνύπαρξης. Ένας πάγκος ελεύθερος και έτοιμος για δράση μπορεί να γίνει το σημείο όπου τα παιδιά θα βοηθήσουν στην προετοιμασία, οι φίλοι θα μαζευτούν για να δώσουν ένα χεράκι ή απλώς δοκιμάζουν τη σάλτσα. Αυτό το μοίρασμα δημιουργεί την πιο ζεστή ατμόσφαιρα: η διαδικασία του μαγειρέματος μετατρέπεται σε εμπειρία που ενώνει. Η μικρή συμμετοχή όλων κάνει τον χώρο πιο φιλικό και δίνει στην καθημερινότητα μια νότα γιορτής. Προσθέτοντας κάποια αντικείμενα που λειτουργούν και με πρακτικό και με καλαίσθητο τρόπο, κάνουμε την κουζίνα μας πιο φιλόξενη και πιο «δική» μας, αφού προσθέτουμε στον χώρο και το δικό μας στιλ. Αυτό μπορεί να είναι ένα καλάθι στον πάγκο, ένα μικρό φωτιστικό, ένα ξύλινο μπολ με καρύδια ή ακόμη και μερικά βάζα με φρέσκα λουλούδια της εποχής. Το σημαντικό είναι να βρούμε την ισορροπία που θα κάνει την κουζίνα μας έτοιμη να μας υποδεχθεί κάθε ώρα της μέρας, όσοι κι αν είμαστε.

Ο Οκτώβριος, λοιπόν, είναι η ιδανική στιγμή για να ξαναδούμε την κουζίνα μας με νέα ματιά. Με λίγη οργάνωση, απλές πινελιές διακόσμησης και τα υλικά που χαρίζει η εποχή, μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε ένα μέρος που μας εμπνέει. Μια κουζίνα που δεν είναι μόνο πρακτική, αλλά και ζεστή, φιλόξενη και γεμάτη ζωή. Γιατί τελικά και η κουζίνα, μέσα σε όλους τους ήχους και τις μυρωδιές της, μπορεί να αποπνέει και ηρεμία. Και αυτό, ειδικά τους φθινοπωρινούς μήνες, είναι ένα ιδανικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας και το σπίτι μας!