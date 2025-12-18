Πώς το χαλλούμι μπορεί να είναι φιλικό προς το περιβάλλον

*Μιχάλη Κούλλουρου

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση εντείνεται και επηρεάζει όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, εύλογα, τίθεται το ερώτημα: Πώς μπορεί το εθνικό μας προϊόν να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, διασφαλίζοντας τόσο την αυθεντικότητα όσο και τη βιωσιμότητά του;

Το χαλλούμι ΠΟΠ έχει αποδείξει πως δεν είναι απλώς ένα τυρί. Είναι ιστορία, είναι παράδοση, είναι κληρονομιά, είναι οι άνθρωποι, είναι η ίδια η ταυτότητα της Κύπρου. Με την αναγνώρισή του ως προϊόν ΠΟΠ απέκτησε διεθνή προστασία, διασφαλίζοντας ότι θα παράγεται μόνο στον τόπο μας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυθεντικότητα και την ποιότητά του.

Η ανάγκη της βιωσιμότητας

Η τυροκομία είναι ένας κλάδος με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα ένεκα της εκτροφής των ζώων, την κατανάλωση ενέργειας και της χρήσης υδάτινων πόρων. Οι εποχές όμως αλλάζουν και η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προστατεύουν το φυσικό οικοσύστημα και ενισχύουν την αυθεντικότητα της αγροτικής παραγωγής, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσει το χαλλούμι, όχι απλώς να διατηρήσει τη θέση του στη διεθνή αγορά αλλά και να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο, που είναι και το ζητούμενο στην τελική.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Πράσινες πρακτικές στην κτηνοτροφία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, βιώσιμη διατροφή των ζώων, διαχείριση αποβλήτων και ορθολογική χρήση του νερού. Στόχος, να συμβάλει η κτηνοτροφία στην προστασία του εδάφους, τη μείωση εκπομπών μεθανίου -κάτι που είναι ζωτικής σημασίας, καθώς συντείνει στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της ρύπανσης του αέρα- και την καλύτερη ποιότητα του γάλακτος. Αυτή, ωστόσο, είναι η μία όψη του νομίσματος.

Ενεργό ρόλο στην επίτευξη της πράσινης τυροκομίας έχουν οι ίδιες οι τυροκομικές μονάδες. Γι' αυτό άλλωστε και έχουν επενδύσει εκατομμύρια σε νέες τεχνολογίες και υποδομές. Μεταξύ άλλων, έχουν υιοθετήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), χρησιμοποιούν μηχανήματα νέας γενιάς που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, ενώ η λειτουργία βιολογικών σταθμών σε αρκετά τυροκομεία συμβάλλει τόσο στην κυκλική οικονομία όσο και στην ορθή επεξεργασία των αποβλήτων τους.

Οι προκλήσεις αλλά και οι προοπτικές

Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία περιλαμβάνει διάφορες δυσκολίες, ιδιαίτερα για τους μικρούς παραγωγούς που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα υψηλό κόστος επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, η κλιματική κρίση επηρεάζει άμεσα την παραγωγή γάλακτος λόγω της ξηρασίας και της μειωμένης διαθεσιμότητας του νερού. Ωστόσο, μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αυτές οι προσκλήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες. Διότι η βιωσιμότητα του χαλλουμιού ΠΟΠ δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ίδια την οικονομία του τόπου μας, με την οποία το εθνικό μας προϊόν είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο λόγω των εξαγωγών όσο και των χιλιάδων θέσεων εργασίας στον κλάδο. Και εδώ είναι που έρχεται και η ευθύνη των καταναλωτών. Στηρίζοντας το χαλλούμι ΠΟΠ που παράγεται με σεβασμό στο περιβάλλον, ενισχύουν τη ζήτηση για υιοθέτηση πιο υπεύθυνων πρακτικών. Και μαζί, ενισχύουν την παράδοση, την ιστορία και την εγχώρια οικονομία!

*Λειτουργού, Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ / εκτελεστικού γραμματέα Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου