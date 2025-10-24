Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την Κυριακή 26/10 με τον ΠΟΛΙΤΗ: How it works: Πώς θα αλλάξει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον κόσμο;

H εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ προσφέρει κάθε Κυριακή το περιοδικό HOW IT WORKS. Ένα περιοδικό επιστήμης και τεχνολογίας γεμάτο με συναρπαστικές πληροφορίες για τον κόσμο μας και το σύμπαν.

Το περιοδικό How it works που λέει τα θέματα της επιστήμης με απλά λόγια επιστρέφει αυτή την Κυριακή 26/10 στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ. Το περιοδικό που θέτει τα σωστά ερωτήματα για τον άνθρωπο, τη φύση αλλά και ολόκληρο το σύμπαν με μοναδική ύλη και συναρπαστική θεματολογία. Κείμενα από ειδικούς κάθε τομέα, εξειδικευμένες πληροφορίες και εικόνες που κόβουν την ανάσα, βοηθούν το κοινό να κατανοήσει και να διερευνήσει τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. 

 

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) φέρνει αμέσως στο μυαλό εικόνες καταστροφής. Όλοι έχουμε δει την ανθρωπότητα να ξεπερνά τα θεμιτά όρια στη μεγάλη οθόνη, και το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατασκευάσει κάποιος μια μηχανή με πραγματική ικανότητα σκέψης (που θα διαθέτει πραγματική συνείδηση και θα «αφυπνιστεί») και όλα θα τελειώσουν για την ανθρωπότητα. Τι θα γίνει αν σ’ αυτή την έξυπνη μηχανή δεν αρέσουν οι μέθοδοί μας ή αν έχει διαφορετικές ιδέες;

 

Στο ίδιο τεύχος: 

ΤΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: Η προσαρμογή στο περιβάλλον

BOATY MCBOATFACE: Το ερευνητικό υποβρύχιο

ΚΟΣΜΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ: Πώς θα ανακαλύψουν οι επιστήμονες τα μυστικά του Σύμπαντος

