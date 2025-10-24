Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σκάνδαλο στο NBA: Νέα «βόμβα» για συμμετοχή του Κέβιν Γκαρνέτ σε παράνομα τραπέζια πόκερ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η έρευνα του FBI, που οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων και φέρνει στο φως συνεχώς νέα στοιχεία, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ

Ενώ δεν έχει προλάβει να κοπάσει ο θόρυβος από τη σύλληψη του προπονητής του Πόρτλαντ, Τσόνσι Μπίλαπς και του παίκτη του Μαϊάμι, Τέρι Ροζίερ, με την κατηγορία της συμμετοχής σε κύκλωμα για παράνομο στοιχηματισμό, ένα ακόμη όνομα και μάλιστα πολύ ηχηρό έρχεται να προστεθεί στους υπό διερεύνηση αθλητές και προπονητές που φέρονται να εμπλέκονται. 

Κάπως έτσι το όνομα του άλλοτε σούπερ σταρ του NBA, Κέβιν Γκαρνέτ, έσκασε σαν βόμβα το βράδυ τη Παρασκευής για συμμετοχή σε παράνομα τραπέζια πόκερ, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Πάμπλο Τόρρε.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, που διοργανώθηκε το 2019 από τον Τσόνσι Μπίλαπς, συνδέεται με έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση παιχνιδιών. Η ακριβής συμμετοχή του Γκαρνέτ ή η συχνότητα παρουσίας του παραμένουν άγνωστα, ενώ οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν τις έρευνες.

Η έρευνα του FBI, που οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων και φέρνει στο φως συνεχώς νέα στοιχεία, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, αρκετοί πρώην επαγγελματίες αθλητές συμμετείχαν σε ιδιωτικά παιχνίδια πόκερ, συχνά ποντάροντας μεγάλα ποσά χωρίς να γνωρίζουν τον παράνομο χαρακτήρα τους.

Το σκάνδαλο στο NBA έχει δύο βασικές πτυχές. Η πρώτη αφορά παίκτες που φέρονται να επηρεάζουν σκόπιμα την απόδοσή τους για να επωφεληθούν στοιχηματικά, με κεντρικό πρόσωπο τον Τέρι Ροζίερ.

Η δεύτερη συνδέεται με παράνομα τραπέζια πόκερ, στα οποία οι διοργανωτές χειραγωγούσαν τα παιχνίδια ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος τους, με εμπλεκόμενους τον Μπίλαπς και τον Ντέιμον Τζόουνς. Όλα φαίνεται να έχουν σχέσεις με παρακλάδι της μαφίας στις ΗΠΑ.

cnn.gr

Tags

ΜΠΑΣΚΕΤNBA

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα