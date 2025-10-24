Σκάνδαλο στο NBA: Νέα «βόμβα» για συμμετοχή του Κέβιν Γκαρνέτ σε παράνομα τραπέζια πόκερ

Ενώ δεν έχει προλάβει να κοπάσει ο θόρυβος από τη σύλληψη του προπονητής του Πόρτλαντ, Τσόνσι Μπίλαπς και του παίκτη του Μαϊάμι, Τέρι Ροζίερ, με την κατηγορία της συμμετοχής σε κύκλωμα για παράνομο στοιχηματισμό, ένα ακόμη όνομα και μάλιστα πολύ ηχηρό έρχεται να προστεθεί στους υπό διερεύνηση αθλητές και προπονητές που φέρονται να εμπλέκονται.

Κάπως έτσι το όνομα του άλλοτε σούπερ σταρ του NBA, Κέβιν Γκαρνέτ, έσκασε σαν βόμβα το βράδυ τη Παρασκευής για συμμετοχή σε παράνομα τραπέζια πόκερ, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Πάμπλο Τόρρε.

🚨 UPDATE: A number of former pro athletes played at private poker games organized by those indicted by the DOJ in “Operation Royal Flush.”



One of them — according to multiple sources with direct knowledge of a game that took place in 2019 — was Kevin Garnett. @pablofindsout https://t.co/9UEijIez8R — Pablo Torre 👀 (@PabloTorre) October 24, 2025

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, που διοργανώθηκε το 2019 από τον Τσόνσι Μπίλαπς, συνδέεται με έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση παιχνιδιών. Η ακριβής συμμετοχή του Γκαρνέτ ή η συχνότητα παρουσίας του παραμένουν άγνωστα, ενώ οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν τις έρευνες.

Η έρευνα του FBI, που οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων και φέρνει στο φως συνεχώς νέα στοιχεία, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, αρκετοί πρώην επαγγελματίες αθλητές συμμετείχαν σε ιδιωτικά παιχνίδια πόκερ, συχνά ποντάροντας μεγάλα ποσά χωρίς να γνωρίζουν τον παράνομο χαρακτήρα τους.

REPORT: Former NBA star Kevin Garnett was among the former athletes who took part in a 2019 private poker game tied to individuals indicted in the DOJ's "Operation Royal Flush." per @PabloTorre. pic.twitter.com/WnpHL4pHpl — Yahoo Sports (@YahooSports) October 24, 2025

Το σκάνδαλο στο NBA έχει δύο βασικές πτυχές. Η πρώτη αφορά παίκτες που φέρονται να επηρεάζουν σκόπιμα την απόδοσή τους για να επωφεληθούν στοιχηματικά, με κεντρικό πρόσωπο τον Τέρι Ροζίερ.

Η δεύτερη συνδέεται με παράνομα τραπέζια πόκερ, στα οποία οι διοργανωτές χειραγωγούσαν τα παιχνίδια ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος τους, με εμπλεκόμενους τον Μπίλαπς και τον Ντέιμον Τζόουνς. Όλα φαίνεται να έχουν σχέσεις με παρακλάδι της μαφίας στις ΗΠΑ.

cnn.gr