Το MPM Bazaar αλλάζει τοποθεσία και μεταφέρεται στην Κρατική Έκθεση

Το MPM Bazaar, το αγαπημένο γεγονός αγορών για το κοινό της Κύπρου, επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά και υπόσχεται να εντυπωσιάσει! Η εταιρία MPM Imports, η διοργανώτρια εταιρεία του MPM Bazaar, ανακοινώνει ότι φέτος η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε νέα τοποθεσία, και συγκεκριμένα στην Κρατική Έκθεση στην Έγκωμη, Λευκωσία.

Το MPM Bazaar έχει καθιερωθεί ως μια εξαιρετική ευκαιρία για τους καταναλωτές για να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70%. Το παζαράκι θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, και θα διαθέτει μια εντυπωσιακή ποικιλία προϊόντων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και γούστο.

Στο MPM Bazaar, οι επισκέπτες θα βρουν προϊόντα από διάσημες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων καλλυντικών, αρωμάτων, μακιγιάζ, προϊόντων φροντίδας μαλλιών και σώματος, ταξιδιωτικών ειδών και πολλές επιλογές δώρων.

Ανάμεσα στις διαθέσιμες μάρκες καλλυντικών συμπεριλαμβάνονται οι Lancôme, YSL, Armani, Biotherm, Kiehl’s, Cacharel, Helena Rubinstein, Viktor & Rolf, Paco Rabanne, Karl Lagerfeld, Nina Ricci, L’Oréal Paris, Maybelline New York, ΝΥΧ, Glow Hub, Gosh, Dermacol, Garnier, W7, Ilove, 7Days, Florence by Mills, Kbeauty (Anua, Beauty of Joseon, Tirtir), FitFeByFede, Bronx Colors, Technic, Rude, Spa Pharma, Dirty Works, Possibility, Formula, Cocosolis, Biovene, Soda, Victoria's Secret, Billie Eilish, Ariana Grande και πολλές άλλες. Για ταξιδιωτικά είδη, οι επισκέπτες θα βρουν τις ταξιδιωτικές αποσκευές Delsey, Herschel backpacks και τα βιώσιμα μπουκάλια 24Bottles.

Οι διοργανωτές προσδοκούν ότι η ανταπόκριση από το κοινό θα είναι εξίσου ενθουσιώδης όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις. Η τοποθεσία στην Κρατική Έκθεση στην Έγκωμη, Λευκωσία, υπόσχεται να προσφέρει μια ευχάριστη αγοραστική εμπειρία και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους!

MPM Bazaar

Kρατική Έκθεση (HALL A)

Τετάρτη – Σάββατο: 10:00-20:00

Κυριακή: 11:00-19:00

Πληροφορίες στο: 22746745