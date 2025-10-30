Δεύτερη από το τέλος η Κύπρος στην ΕΕ σε συμμετοχή στα προγράμματα πρόληψης καρκίνου του μαστού

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τα προγράμματα ελέγχου καρκίνου στην Ευρώπη δημοσίευσε η Eurostat, καταδεικνύοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, τόσο σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συμμετοχής όσο και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης. Δεύτερη από το τέλος είναι η Κύπρος με 29,8% συμμετοχή στα προγράμματα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με στοιχεία του 2023. Τα μεγάλα κενά που παρατηρούνται προκύπτουν κυρίως από έλλειψη ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες δομές υγείας και οργανωτικές αδυναμίες στα εθνικά συστήματα πρόληψης.

Για τον καρκίνο του μαστού, ο μέσος όρος συμμετοχής των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει περίπου το 65%. Ωστόσο, το 2023, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής ήταν η Δανία με 83,3%, η Σουηδία με 83,0% και η Φινλανδία με 81,5%. Από την άλλη, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν η Ελλάδα με μόλις 14,5%, η Κύπρος με 29,8% και η Λετονία με 36,1%, με την Κύπρο να καταγράφεται σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και πολύ πίσω σε σχέση με τις χώρες που ηγούνται σε αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία του 2023.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών βρίσκεται γύρω στο 55%. Η Κύπρος, με ποσοστό συμμετοχής περίπου 48%, παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες ευαισθητοποίησης και βελτίωσης της πρόσβασης στις εξετάσεις. Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε αυτόν τον έλεγχο είναι η Δανία και η Σλοβενία, με ποσοστά άνω του 65%, ενώ η Πολωνία και η Σλοβακία δεν ξεπερνούν το 40%.

Για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ο μέσος όρος συμμετοχής στην ΕΕ για άτομα ηλικίας 50-74 ετών είναι περίπου 45%. Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό συμμετοχής περίπου 40%, ένα επίπεδο που, αν και χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δείχνει μια σταδιακή βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής είναι η Φινλανδία και η Ιρλανδία, με ποσοστά άνω του 60%, ενώ η Ρουμανία και η Βουλγαρία παραμένουν κάτω από το 30%.

Η Eurostat προτάσσει τα στοιχεία πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού τον Οκτώβριο, τιμώντας έτσι το μήνα ευαισθητοποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ