Βρετανία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από τη συντριβή ελικοπτέρου

Ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντόνκαστερ στη Βρετανία την Πέμπτη (30/10).

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ αναφέρει ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά από αναφορές για συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι στα ανοιχτά της Ίνγκς Λέιν, στο Μπέντλεϊ.

Ο 70χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο πιλότος, ένας 41χρονος άνδρας, και δύο επιβάτες, μια 58χρονη γυναίκα και ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Για το περιστατικό διεξάγεται από κοινού έρευνα από το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) και την τοπική αστυνομία να συνεργάζονται για τις συνθήκες του συμβάντος.

Οι Αρχές ζητούν επίσης από όποιον έχει πληροφορίες ή βίντεο από το ελικόπτερο πριν τη συντριβή να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε ιδιωτική πτήση που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Γκάμστον κοντά στο Ρέτφορντ λίγο πριν το δυστύχημα.

