Η Petrolina Energy Team έδωσε δυναμικά το παρών της στον 8ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Δυναμικά συμμετείχε η Petrolina Energy Team, στον εταιρικό αγώνα δρόμου 5 χλμ. του 8ου Διεθνή Μαραθώνιου Λάρνακας, κατακτώντας την 20η θέση ανάμεσα σε 159 συμμετοχές. Η ομάδα της Πετρολίνα, που αποτελείται από μέλη του προσωπικού, πρατηριούχους και τις οικογένειές τους, αποτυπώνει με την σημαντική αυτή επίδοση, την αφοσίωση της εταιρείας στην ομαδικότητα, την ενεργό συμμετοχή και την κοινωνική συνεισφορά.

Η Πετρολίνα ήταν και αυτή τη χρονιά, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, δίνοντας ενέργεια και δυναμισμό στον Μαραθώνιο Λάρνακας. Στο περίπτερό της με σλόγκαν «Refuel your energy», πρόσφερε στους δρομείς και επισκέπτες φρέσκες λεμονάδες και αναμνηστικά δώρα, διαμορφώνοντας ένα φιλόξενο σημείο συνάντησης που ενίσχυε τον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η Εκτελεστική Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited, Γεωργία Λευκαρίτη, συγχαίροντας τους δρομείς και τους διοργανωτές του Μαραθώνιου, επεσήμανε πως η Πετρολίνα στηρίζει τον Μαραθώνιο από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του. «Ως μεγάλος χορηγός, η Πετρολίνα επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να ενισχύει σημαντικά αθλητικά γεγονότα που προβάλλουν την Κύπρο διεθνώς και προάγουν τον αθλητισμό, την κοινωνική προσφορά και τη βιωσιμότητα», δήλωσε η κα Λευκαρίτη.

Ο Αθλητισμός για την Πετρολίνα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, μέσα από τον οποίο προβάλλονται αξίες όπως το ήθος, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αφοσίωση.