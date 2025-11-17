Η Γερμανία ήρε τους περιορισμούς στην πώληση όπλων στο Ισραήλ

Το Ισραήλ χαιρέτισε την απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης να άρει το μερικό εμπάργκο στην πώληση όπλων προς το εβραϊκό κράτος. Η απόφαση ανακοινώθηκε ενωρίτερα σήμερα από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτζ στο Βερολίνο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γεδεών Σάαρ, σχολιάζοντας την απόφαση, σε ανάρτησή του στο «Χ», κάλεσε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας: «Χαιρετίζω την κίνηση του Καγκελάριου Μερτζ να ανακαλέσει την απόφαση σχετικά με το μερικό εμπάργκο. Καλώ και άλλες κυβερνήσεις να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις, ακολουθώντας τη Γερμανία», έγραψε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας.

Η απόφαση του Βερολίνου θα επιτρέψει την επανάληψη των εξαγωγών στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ τις οποίες η Γερμανία ανέστειλε εν μέρει τον Αύγουστο, λόγω της απόφασης του ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου να καταλάβει την Πόλη της Γάζας, στο πλαίσιο του πολέμου κατά της Χαμάς. Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στο Ισραήλ, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χθες, ο Γερμανός Καγκελάριος συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, για «διπλωματικά και περιφερειακά θέματα», όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε μια «καλή και φιλική» συζήτηση, χωρίς, ωστόσ,ο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ