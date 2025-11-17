Υπουργός Εργασίας: Αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

Τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί το διάταγμα για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για το 2026, με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, να αναφέρει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ότι εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, αναμένεται ότι από αυτή πρέπει να επωφεληθούν και οι χαμηλότερα αμειβόμενοι.

Στην Επιτροπή, που συζητούσε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2026, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε, ακόμα, στην πρόθεση κατάθεσης των νομοσχεδίων της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στη Βουλή εντός του 2025, καθώς και στο σχέδιο δράσης για την επάρκεια των μισθών που πρέπει να υποβληθεί στην Κομισιόν εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας για το 2026 ανέρχεται σε €951 εκ., αυξημένος κατά €67 εκ. σε σχέση με πέρσι. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ύψους €29 εκ.

Από το συνολικό ποσό των €980 εκ. (€951 εκ και €29 εκ.), το 21% αφορά παροχές, χορηγίες, σχέδια και έργα, το 3% δαπάνες προσωπικού, το 75% δαπάνη για τη γενική κυβερνητική συνεισφορά, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες περιορίζονται στο 1%.

Για το 2027 και 2028 ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί στα €994 εκ. και €1.052 εκ. αντίστοιχα.

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στους στόχους που επιτεύχθηκαν από το Υπουργείο μέχρι σήμερα. Καταρχάς, αναφέρθηκε στις συνθήκες πλήρους απασχόλησης της αγοράς εργασίας, με τη διασφάλιση ικανοποιητικής στελέχωσης με προσωπικό από το εξωτερικό. Όπως είπε, ο στόχος της πλήρους απασχόλησης στο 80% είχε μπει για το 2030 και επιτεύχθηκε το 2025. «Η χώρα μας είναι από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που έχει ποσοστό απασχόλησης σε αυτό το ψηλό επίπεδο», είπε.

Την ίδια ώρα, η ανεργία περιορίστηκε σε ποσοστά κάτω του 5%, και για το 2025 αναμένεται να περιοριστεί στο 4,6%.

Επίσης, σημείωσε ότι ανανεώθηκαν αρκετές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με ορίζοντα το τέλος του 2027, χωρίς διασάλευση της εργατικής ειρήνης και με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.

Όσον αφορά τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στην επέκταση των παροχών και των επιδομάτων που συνδέονται με τους γονικούς ρόλους, την αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας, με στοχευμένη αύξηση της γονικής άδειας και επέκταση των δικαιούχων, αλλά και με μείωση του χρόνου ανταπόκρισης του Υπουργείου στα αιτήματα εργοδοτών και εργαζομένων.

Κατώτατος μισθός και επάρκεια μισθών

Όσον αφορά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, ο Υπουργός είπε ότι σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι θα λάβουν πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής.

Σημείωσε ότι για τη βελτίωση του εθνικού κατώτατου μισθού, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις, τώρα τον Δεκέμβριο για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από τον 1/2028. «Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί και θα βελτιωθεί ουσιαστικά δύο φορές», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση Βουλευτών για τυχόν αύξηση στο κατώτατο μισθό, πέραν της ΑΤΑ, ο Υπουργός είπε ότι «η ΑΤΑ δεν είναι η αύξηση, είναι το κάτι τις παραπάνω. Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί με βάση κριτήρια και σημεία αναφοράς», είπε, σημειώνοντας ότι η διασύνδεση με την ΑΤΑ απλώς δίνει ακόμα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση δημοσιογράφων μετά τη συνεδρίαση, για το ύψος στο οποίο αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός, ο κ. Παναγιώτου επιφυλάχτηκε να απαντήσει, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής. Ωστόσο, επισήμανε ότι «εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, δεν μπορεί να μην επωφεληθεί εκείνη η μερίδα εργαζομένων που λαμβάνουν τον πιο χαμηλό μισθό από όλους τους υπόλοιπους».

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, είπε ότι είχε δηλώσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 ότι για τη διαδικασία επόμενης αναπροσαρμογής του διατάγματος «θα λαμβάναμε υπόψη και την αναγκαιότητα για καλύτερη ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον τρόπο καταβολής του εθνικού κατώτατου μισθού, ώστε να υπολογίζεται με πιο ορθολογικό σκεπτικό».

Όσον αφορά την επάρκεια των μισθών, και σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία που επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 προγραμματίζεται ολοκλήρωση και υποβολή στην Κομισιόν του σχεδίου δράσης για την επάρκεια των μισθών.

Απαντώντας σε σχόλιο του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μιλάμε πια μόνο για ανεπάρκεια συντάξεων, αλλά και για ανεπάρκεια μισθών, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι σημερινοί χαμηλόμισθοι είναι οι μελλοντικοί χαμηλοσυνταξιούχοι. «Η ενίσχυση της επάρκειας των μισθών είναι συνυφασμένη με την επάρκεια των συντάξεων», είπε, σημειώνοντας ότι οι χαμηλοί μισθοί μπορεί να είναι ελκυστικοί για ορισμένους για ενίσχυση της κερδοφορίας ή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής Εργασίας και Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Καυκαλιά, για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός δεν αντιμετωπίζει τις ανισότητες, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανισοτήτων είναι μέσω της ενίσχυσης της επάρκειας των μισθών.

Ο κ. Καυκαλιάς είχε ζητήσει οδικό χάρτη για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Ο Υπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι εντός του πρώτου τριμήνου 2026 να ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης για επέκταση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, όπως προνοείται στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και να υποβληθεί το πλαίσιο έκθεσης στην Κομισιόν ο σχετικός σχεδιασμός.

Δίνοντας ένα παράδειγμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί, είπε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται την επέκταση της υποχρέωσης τήρησης συλλογικών συμβάσεων των αναδόχων υλοποίησης κυβερνητικών έργων, από τον κατασκευαστικό τομέα και σε όλους τους άλλους τομείς που παρέχουν υπηρεσίες ή προμήθειες στο δημόσιο.

Εξάλλου, απαντώντας σε άλλη ερώτηση του κ. Καυκαλιά, για την ένταση στην επισφάλεια εργασίας, είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει το Υπουργείο. Σημείωσε ότι μέσα στους στόχους για το δεύτερο μέρος της κυβερνητικής θητείας, προβλέπεται η καλύτερη ρύθμιση του χρόνου εργασίας, και καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος στους χώρους εργασίας. Αυτό, είπε, είναι εφικτό και με την ολοκλήρωση της απογραφής των όρων εργοδότησης των εργαζομένων, η οποία διενεργήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η πιο σημαντική προτεραιότητα για το Υπουργείο στο δεύτερο μέρος της κυβερνητικής θητείας είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με πρόθεση για εφαρμογή από το 2027.

Όπως είπε, έχουν γίνει ήδη 10 συναντήσεις της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής. Εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της διαδικασίας, η οποία, όπως είπε, θα κλιμακωθεί εντός των επόμενων βδομάδων, προκειμένου να κατατεθούν έγκαιρα τα νομοσχέδια στη Βουλή.

Σημείωσε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επάρκεια των χαμηλών συνταξιοδοτικών αμοιβών, με έμφαση στη διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων, χωρίς να ανατρέπεται η έννοια της αναλογικότητας.

Στόχοι της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, όπως είπε, είναι η αύξηση των χαμηλών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, ο εκσυγχρονισμός της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, με επενδύσεις εκτός δημοσίου και ο εξορθολογισμός της διαχρονικής επενδυτικής πρακτικής, με την έναρξη αποπληρωμής του εσωτερικού δανεισμού και τη δημιουργία αποθεματικού, για να θωρακιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου και η ενίσχυση του δεύτερου ασφαλιστικού πυλώνα.

Απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτού του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, ο Υπουργός είπε ότι στόχος είναι η κατάθεση των νομοσχεδίων εντός του 2025. «Εκτιμώ ότι είναι ρεαλιστική η ολοκλήρωση της συζήτησης και η ψήφιση πριν τις βουλευτικές εκλογές. Εκτιμώ ότι με τη συνεργασία όλων, μπορεί να καταστεί εφικτό», είπε.

Εξάλλου, επανέλαβε ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο σε επίπεδο 60ετίας. «Μέσα από την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η βιωσιμότητα θα θωρακιστεί, ώστε όποια διαφοροποίηση των δεδομένων να μην μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε αυτό, αλλά να είναι διασφαλισμένο το συνταξιοδοτικό των επόμενων γενιών», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστόφια, αναφορικά με τη ρύθμιση του πέναλτι 12% στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ο Υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα για ελάφρυνση των εργαζομένων που εργάστηκαν πάνω από 40 χρόνια, η οποία καλύπτει το 30% όσων επηρεάστηκαν. «Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης», είπε, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης έγινε για να συμπεριληφθεί ρύθμιση.

Όσον αφορά τη σύνταξη χηρείας αντρών, απαντώντας σε άλλη ερώτηση του κ. Χριστόφια, είπε ότι το κόστος ανέρχεται σε πάνω από €40 εκ. σε ετήσια βάση και πρέπει να συνυπολογιστεί με τις υπόλοιπες δαπάνες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σημείωσε, ακόμα, ότι αναμένεται να έρθουν πριν τα Χριστούγεννα πακέτα νομοσχεδίων για αλλαγές στη σύνταξη ανικανότητας.

Η συμφωνία για την ΑΤΑ

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλάς, σχολίασε ότι η συμφωνία για την ΑΤΑ περιέχει δύο βασικές αδυναμίες: ότι την παίρνουν οι μισοί και το ότι όλοι παίρνουν το ίδιο ποσοστό. Απαντώντας, ο Γιάννης Παναγιώτου καλωσόρισε τη θέση του ΔΗΣΥ ότι είναι πρόβλημα η απουσία καθολικής ΑΤΑ. «Είδαμε αντιδράσεις όταν το θέσαμε στον διάλογο», είπε, σημειώνοντας ότι για την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία χρειάζονται συγκλίσεις στον κοινωνικό διάλογο. «Η καθολικότητα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, δεν κατέστη εφικτό να αποτελέσει σημείο σύγκλισης, όπως και η κλιμακωτή απόδοση», είπε.

Σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί μετά από πολλές δεκαετίες συναντίληψη για την αναγκαιότητα του θεσμού και η μόνιμη συμφωνία διασφαλίζει την ΑΤΑ «για πάντα και την αποκαθιστά στο 100% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή», ενώ προνοεί την προοπτική επέκτασης «με μέτρα και κίνητρα, για να μην είναι υπό αμφισβήτηση η ΑΤΑ, αλλά να αξιοποιηθεί περαιτέρω», σημείωσε.

Ανέφερε ότι με τη συμφωνία της περασμένης βδομάδας, έχουμε διασύνδεση του κατώτατου μισθού με την ΑΤΑ, που διασφαλίζει ότι 55.000 χαμηλόμισθων θα επωφελούνται από τον θεσμό.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδη, σχετικά με τα κίνητρα προς τους εργοδότες που αναφέρονται στη συμφωνία για επέκταση του θεσμού, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάστηκε συγκεκριμένο σκεπτικό για παροχή φορολογικού κινήτρου, μέσα από το οποίο οι εργοδότες που καταβάλλουν ΑΤΑ θα έχουν δικαίωμα για ένα ποσοστό φοροελάφρυνσης. Σημείωσε ότι ένας εργοδότης που καταβάλλει τιμαριθμικό επίδομα και είναι δικαιούχος φοροελάφρυνσης, για να υπαναχωρήσει την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να το κάνει με τη σύμφωνο γνώμη του εργαζόμενου.

Πάταξη παράνομης απασχόλησης και απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες

Όσον αφορά την πάταξη της παράνομης απασχόλησης, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση των ποινών και στην ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων που διενεργούνται, σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο και για περαιτέρω βελτίωση.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι ο αριθμός των ατόμων που εντοπίζονται να απασχολούνται παράνομα είναι αυξημένος, επειδή γίνονται αυστηρότεροι και συχνότεροι έλεγχοι. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα από τις ενέργειες που γίνονται υπάρχει βελτίωση, που συνδέεται και με την αξιοποίηση των εργαζομένων από το εξωτερικό μέσα από νόμιμες διαδικασίες. «Σε έναν σημαντικό βαθμό, περνά μέρος της αγοράς εργασίας από την παρανομία στη νομιμότητα», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με τις άδειες για αλλοδαπούς εργαζομένους, είπε ότι είναι επιτυχία της κυβέρνησης η ταυτόχρονη επίτευξη του στόχου για συνθήκες πλήρους απασχόλησης του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα η ικανοποιητική στελέχωση της αγοράς εργασίας με εργαζόμενους από το εξωτερικό, όπου χρειάζεται, σημειώνοντας ότι απαιτείται καλή ισορροπία.

«Διαπιστώνουμε ότι αυτό επιτεύχθηκε», ανέφερε, κάνοντας λόγο για εντυπωσιακή επιτάχυνση στις αδειοδοτήσεις, που από 8 μήνες, εγκρίνονται σε 1,5 μήνα. Εξάλλου, σημείωσε ότι περίπου 30% του αριθμού αδειών που εγκρίνονται, παραμένουν αναξιοποίητες και ανενεργές.

Αξιολόγηση εφαρμογής τηλεργασίας

Απαντώντας σε ερώτηση της κ. Τσιρίδου, για την πορεία εφαρμογής της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα και στους ημικρατικούς οργανισμούς, ο Υπουργός είπε ότι θα έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα σύντομα.

«Φαίνεται να λαμβάνει περισσότερη σταθερότητα και μονιμότητα η τηλεργασία στην αγορά εργασίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για να αξιοποιηθεί περισσότερο. «Θα επανέλθουμε για αξιολόγηση», σημείωσε.

Αύξηση άδειας μητρότητας

Απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτού του ΔΗΣΥ, Σάβιας Ορφανίδου, αναφορικά με την πρόθεση για περαιτέρω αύξηση της άδειας μητρότητας, ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει η πρόθεση κατά τη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης.

«Μόλις έχουμε κάτι ανακοινώσιμο θα το συζητήσουμε. Επιβεβαιώνω την πρόθεση και την προοπτική», ανέφερε, σημειώνοντας ότι κάθε μήνας αύξησης της άδειας μητρότητας στοιχίζει περίπου €5 εκ. στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όσον αφορά την εξαγγελία για επίδομα σε γυναίκες κάτω των 30 που γεννούν, στο πλαίσιο της δημογραφικής ανάκαμψης, είπε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν είναι ούτε μέτρο κοινωνικής ασφάλισης, ούτε κοινωνικής πρόνοιας, αλλά προέκυψε με βάση τα δημογραφικά δεδομένα. Όπως είπε, το μέτρο εφαρμόζεται και εντός των επόμενων ημερών θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ΤΚΑ

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε ότι σωρευτικά ανέχονται σε €200 εκ. Σε σχέση με τα ετήσια έσοδα του Ταμείου, η μη συμμόρφωση ανέρχεται μόλις στο 5%.

«Το 95% εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται, εισπράττονται κανονικά», είπε, σημειώνοντας ότι το γεγονός ότι η εισπρακτική ικανότητα του Ταμείου είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο, συνδέεται και με την απουσία δυνατότητας για ρυθμίσεις με δόσεις. Όπως είπε, αν κανονικοποιηθεί η πρακτική των σχεδίων ληξιπρόθεσμων οφειλών με δυνατότητα εκπτώσεων, μπορεί να καταστούν ελκυστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Τρυφωνίδη, για τις οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων, ο Υπουργός είπε ότι για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων «δεν υπάρχουν ούτε Κύπριοι, ούτε Ευρωπαίοι, ούτε αλλοδαποί, ούτε σωματεία», δεν γίνεται καμία διαφοροποίηση, αλλά υπάρχουν διαδικασίες και όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Οι συγκεκριμένες οφειλές έχουν πάρει τον δρόμο τους δικαστικώς, είπε.

Ψυχική υγεία εργαζομένων

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, είπε ότι το Υπουργείο χαρτογράφησε και παρακολουθεί επαγγέλματα που επηρεάζονται ιδιαίτερα σε θέματα ψυχικής υγείας, σημειώνοντας ότι έχουν πρόθεση να προχωρήσουν με συγκεκριμένα μέτρα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Καυκαλιάς, είιπε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και ο προϋπολογισμός του 2026 αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τη διεύρυνση των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων. Την ίδια ώρα, σημείωσε, η επισφάλεια στην εργασία εντείνεται και αποκτά τάσεις κανονικοποίησης. «Οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο, με λιγότερη ασφάλεια, μικρότερες απολαβές και περιορισμένες προοπτικές», σημείωσε.

Ενδεικτικά, είπε ότι το διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα αυξήθηκε από το 2010 κατά 20,4% στην ΕΕ, ενώ στην Κύπρο μόλις 3,4%. Επίσης, το 14,2% των εργαζομένων αντιστοιχεί στην ομάδα υπαλλήλων που λαμβάνουν 1000-1250 ευρώ. Η Κύπρος είναι 3η στην ΕΕ ως προς το ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται Σαββατοκύριακα, ενώ λιγότεροι από 1 στους 2 εργαζόμενους καλύπτονται με συλλογική σύμβαση, είπε.

«Ζητήσαμε οδικό χάρτη για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων», είπε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης και της ευρωπαϊκής οδηγίας, για να εφαρμόσει πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε ότι «ζητούμενο για εμάς είναι η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του Ταμείου, μιας αποτελεσματικότερης επενδυτικής πολιτικής και σχέδιο για εξόφληση οφειλών του κράτους προς το Ταμείο», είπε.

Από την πλευρά του, ο κ. Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι η ΔΗΠΑ συμφωνεί με το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου όπως έχουν αναλυθεί από τον Υπουργό.

Εξέφρασε ικανοποίηση για τον περιορισμό της ανεργίας στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2008 και τη διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης.

Όσον αφορά τη συμφωνία για την ΑΤΑ, εξέφρασε ικανοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ρυθμίζεται ένα ζήτημα που παρέμεινε σε εκκρεμότητα για πάνω από 15 χρόνια και απειλούσε την εργατική ειρήνη στον τόπο. «Απώτερος στόχος μας παραμένει η καθολική, δικαιότερη και κλιμακωτή εφαρμογή της ΑΤΑ, ώστε να αποδίδεται σε όλους, περιλαμβανομένων και εκείνου του ιδιωτικού τομέα», είπε.

Πρόσθεσε ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό επιβάλλεται και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ είπε ότι αναμένεται και η κατάθεση των νομοσχεδίων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Τέλος, ζήτησε νέο σχέδιο για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ελαστικότητα στις αδειοδοτήσεις εργαζομένων τρίτων χωρών, όσον αφορά επιχειρήσεις στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ