Οι Νέοι Ρωτούν και Δίνουν Λύσεις: Για την Κλιματική Ανθεκτικότητα

Η Τράπεζα Κύπρου διοργάνωσε την πρώτη εκδήλωση του νέου θεσμού «Οι Νέοι Ρωτούν και Δίνουν Λύσεις», με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και πιο συγκεκριμένα, των πλημμυρών. Η εκδήλωση, που αποτελεί μια παραλλαγή του πετυχημένου θεσμού μαθητικών debates της Τράπεζας με την ονομασία «Οι Νέοι Ρωτούν», εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την ενεργή συμμετοχή των νέων της χώρας μας σε σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η πρώτη εκδήλωση αφορούσε την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, και πραγματοποιήθηκε μέσω του SupportCY, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου και φιλοξένησε 50 τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες από 5 Λύκεια, οι οποίοι συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο προσομοίωσης αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Στόχος ήταν η ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και η καλλιέργεια της προσωπικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν σε ομάδες για να προτείνουν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρών, να αναπτύξουν ιδέες ενημέρωσης του κοινού και να διερευνήσουν πρακτικούς τρόπους εφαρμογής τους σε σχολικό και κοινοτικό επίπεδο.

Σε δηλώσεις της, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, ανάφερε ότι «Η σημερινή εκδήλωση απέδειξε ότι η νέα γενιά έχει τη θέληση, τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητα να προσφέρει λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής κοινωνίας. Ως Τράπεζα συνεχίζουμε να δίνουμε φωνή στους νέους και εύχομαι οι προτάσεις και εισηγήσεις τους, να ακουστούν και γιατί όχι και να εφαρμοστούν από τους αρμόδιους.»

Ο Μάριος Σταύρου, Επικεφαλής Επιχειρήσεων του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου υπογράμμισε το πόσο σημαντικό η νέα γενιά να αντιληφθεί άμεσα τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση και τους πολλαπλούς κινδύνους που δημιουργούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μια μεγάλη πλημμύρα δεν έρχεται και εξαφανίζεται στα ξαφνικά, εκατοντάδες ανθρωποι σε διάφορες υπηρεσίες πρέπει να δουλέψουν μαζί για να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αυτό ακριβώς έκαναν σήμερα και οι 50 μαθητές και μαθήτριες – μπήκαν στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων και πήραν αποφάσεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ματθαίος Παντελή, ευχαρίστησε την Τράπεζα Κύπρου για τη διοργάνωση αυτής της πρωτοβουλίας, διαβεβαιώνοντας τη στήριξη του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» και σε μελλοντικές παρόμοιες εκδηλώσεις. «Μέσω τέτοιων διαδραστικών εκδηλώσεων», πρόσθεσε, «οι νέοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία αιχμής, για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών».

Τις προτάσεις των παιδιών παρακολούθησαν και χαιρέτησαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, Δρ. Ελίκκος Ηλία, εκ μέρους του Υπουργού και η κα Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊσταμένη της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Την εκδήλωση υποστήριξε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με τη συμμετοχή εκπροσώπου της και παροχή εμπειρογνωμοσύνης στα παιδιά, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.