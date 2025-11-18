Showmethemoney: Τραπεζικό σύστημα και Κεντρική Τραπεζική σε μια εποχή αβεβαιότητας

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ήταν ο βασικός ομιλητής σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science (LSE) Κύπρου.

Ο κ. Πατσαλίδης μίλησε για το τραπεζικό σύστημα και την Κεντρική Τραπεζική σε μια εποχή αβεβαιότητας, ένα θέμα επίκαιρο και ζωντανό.... Τη συζήτηση συντόνισε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και επίσης απόφοιτος του LSE, Μιχάλης Σαρρής και ακολούθησε ανοικτός διάλογος με συμμετοχή αποφοίτων του LSE.

Ο διοικητής της ΚΤΚ αναφέρθηκε στις αντοχές και στα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας, καθώς και στις προκλήσεις που αναδύονται, κυρίως από το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Η Κύπρος, εξήγησε, διαθέτει, πλέον, ισχυρά οικονομικά αποθέματα και είναι καλύτερα θωρακισμένη απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα το περίπλοκο τοπίο κινδύνων που περιλαμβάνει γεωπολιτικές εντάσεις, προστατευτισμό, κρυπτοστοιχεία και κλιματικούς κινδύνους.

Ο κ. Πατσαλίδης αναφέρθηκε επίσης σε διαχρονικές στρεβλώσεις και στην ανάγκη για μακροπρόθεσμες λύσεις σε μια περίοδο όπου η ψηφιοποίηση εντείνει τον ανταγωνισμό και υπογράμμισε ότι η ενοποίηση των τραπεζών ενισχύει τη σταθερότητα του συστήματος και αυξάνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις μεγάλες τράπεζες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και του κανονιστικού πλαισίου. Τόνισε, όμως, ότι ο στόχος είναι η απλοποίηση της κανονιστικών απαιτήσεων και όχι η χαλάρωσή τους. Αναφέρθηκε ακόμη στις εξελίξεις γύρω από το Ψηφιακό Ευρώ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2029, υπό προϋποθέσεις και εφόσον εγκροθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Σχολιάζοντας την ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μίλησε για την ανάγκη ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης και της ενοποίησης της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Κλείνοντας, ο Διοικητής υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του οικονομικού αλφαβητισμού αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή προώθηση επενδυτικών προϊόντων στο ευρύ κοινό. Χαιρέτισε, δε, τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται πλέον υψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής του LSE Alumni Association Cyprus να προάγει την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας στην τοπική κοινότητα αποφοίτων μέσω δράσεων που αφορούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

