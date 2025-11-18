Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΟΕΒ: Αυξημένες αναφορές περιστατικών phishing, απάτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για αυξημένες αναφορές περιστατικών phishing / απάτης που σχετίζονται με δήθεν αιτήματα πληρωμής τιμολογίων, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καλώντας τα μέλη της να είναι προσεχτικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, έχουν παρατηρηθεί ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία παρουσιάζονται με το λογότυπο της ΟΕΒ, χρησιμοποιούν παραπλανητικές διευθύνσεις αποστολέα όπως Oeb Billing και με ηλεκτρονική διεύθυνση ~rodash@cytanetcy.com και ζητούν την άμεση πληρωμή τιμολογίου.

Τα μηνύματα αυτά αποτελούν απάτη και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο οικονομικής ζημιάς.

Η ΟΕΒ συστήνει όπως ελέγχεται πολύ προσεκτικά ο αποστολέας και η διεύθυνση email, να μην προχωρούν σε καμία πληρωμή χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση από το λογιστήριο τους, να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα από ύποπτα μηνύματα, να διασταυρώνουν πάντα αιτήματα αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών με τηλεφωνική επικοινωνία και να ενημερώνουν άμεσα το τμήμα IT/λογιστηρίου τους για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.

Τέλος, η ΟΕΒ αναφέρει ότι παρακολουθεί το θέμα και παραμένει στη διάθεσή των ενδιαφερόμενων για κάθε διευκρίνιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

διαδικτυακή απάτηΟΕΒ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα