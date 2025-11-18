ΟΕΒ: Αυξημένες αναφορές περιστατικών phishing, απάτης

Για αυξημένες αναφορές περιστατικών phishing / απάτης που σχετίζονται με δήθεν αιτήματα πληρωμής τιμολογίων, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καλώντας τα μέλη της να είναι προσεχτικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, έχουν παρατηρηθεί ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία παρουσιάζονται με το λογότυπο της ΟΕΒ, χρησιμοποιούν παραπλανητικές διευθύνσεις αποστολέα όπως Oeb Billing και με ηλεκτρονική διεύθυνση ~rodash@cytanetcy.com και ζητούν την άμεση πληρωμή τιμολογίου.

Τα μηνύματα αυτά αποτελούν απάτη και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο οικονομικής ζημιάς.

Η ΟΕΒ συστήνει όπως ελέγχεται πολύ προσεκτικά ο αποστολέας και η διεύθυνση email, να μην προχωρούν σε καμία πληρωμή χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση από το λογιστήριο τους, να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα από ύποπτα μηνύματα, να διασταυρώνουν πάντα αιτήματα αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών με τηλεφωνική επικοινωνία και να ενημερώνουν άμεσα το τμήμα IT/λογιστηρίου τους για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.

Τέλος, η ΟΕΒ αναφέρει ότι παρακολουθεί το θέμα και παραμένει στη διάθεσή των ενδιαφερόμενων για κάθε διευκρίνιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ