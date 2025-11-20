Ντεμπούτο για το A350 της Emirates στο Dubai Airshow 2025

Πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση σε εναέριο σχηματισμό, το Α350 της Emirates πρωταγωνίστησε στην εντυπωσιακή εναέρια επίδειξη που σηματοδότησε την έναρξη του Dubai Airshow 2025. Μαζί με το Boeing 777 και το εμβληματικό A380, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά σε πτήση ολόκληρο τον στόλο της.

Η εναέρια επίδειξη, που αντικατοπτρίζει τις κορυφαίες δυνατότητες της αεροπορίας των ΗΑΕ, περιλάμβανε έναν σχηματισμό 60 αεροσκαφών, με την Emirates να ηγείται της εμπορικής αεροπορικής διαμόρφωσης, ακολουθούμενη από άλλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΑΕ, καθώς και από σχηματισμούς στρατιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Το εμβληματικό Α380 της Emirates πέταξε σε υψόμετρο 500 ποδιών, ακολουθούμενο από το Boeing 777 στα 700 πόδια, και τέλος το A350 στα 900 πόδια. Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές του Dubai Airshow, η εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη ενθουσίασε χιλιάδες θεατές, καθώς ο σχηματισμός πέρασε πάνω από τον διάδρομο του Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum (DWC).

Τιμώντας τη μακρά αεροπορική παράδοση των ΗΑΕ, η συμμετοχή της Emirates στην επίδειξη υλοποιήθηκε από μια αποκλειστικά ομάδα των ΗΑΕ, από τον σχεδιασμό έως την πλοήγηση. Ο κυβερνήτης Mubarak Al Mheiri πέταξε το A380 στην κεφαλή του σχηματισμού, ενώ οι κυβερνήτες Ali Almarzooqi και Rashed Murshedπετούσαν το Boeing 777 και το A350 αντίστοιχα. Ο κυβερνήτης Khalid Akram, Αναπληρωτής Επικεφαλής Πιλότος του Boeing, συμμετείχε στην Επιτροπή Ελέγχου Πτήσεων που είχε την εποπτεία της εμπορικής αεροπορικής επίδειξης.

Ο σχεδιασμός της εναέριας επίδειξης απαιτεί εκτενή συντονισμό με ολόκληρο το αεροπορικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών ομάδων της Emirates, των άλλων αερομεταφορέων των ΗΑΕ, του Υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ, του Στρατού των ΗΑΕ, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Πτήσεων του Dubai Airshow, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι (DCAA) και τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (GCAA). Κάθε λεπτομέρεια λήφθηκε υπόψη, από τα μοτίβα εναέριας κυκλοφορίας και τις περιοχές πτήσης έως τις καιρικές συνθήκες και τις ριπές ανέμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια άψογη εκτέλεση.