Η Lidl Κύπρου ενισχύει την ελπίδα των παιδιών μέσω του Hope For Children με συνολική προσφορά €60.000

Η Lidl Κύπρου, πιστή στη δέσμευσή της για την κοινωνική ευθύνη και την ουσιαστική υποστήριξη της κυπριακής κοινωνίας, συνεχίζει να ενώνει δυνάμεις, για δεύτερη συνεχή χρονιά, με τον Ανεξάρτητο, Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό “Hope For Children” CRC Policy Center. Η στρατηγική αυτή συνεργασία έχει ως στόχο την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο και αναπτύσσεται σε τρεις άξονες δράσης με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.

Από το 2024, η Lidl Κύπρου έχει διαθέσει συνολικά €60.000 για τη χρηματοδότηση των δράσεων, εξασφαλίζοντας τη συνέχειά τους και διευρύνοντας την εμβέλειά τους στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, η εστίαση αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης στα σχολεία μέσω βιωματικών εργαστηρίων Beat Bullying και του προγράμματος Team Up, την παραγωγή και διάδοση του Hope For Children Podcast, ως σταθερού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού μέσου για την παιδική προστασία και τα δικαιώματα, και τη στήριξη και προώθηση της Γραμμής 1466, η οποία λειτουργεί δωρεάν, σε 24ωρη βάση και 365 ημέρες τον χρόνο, παρέχοντας δωρεάν ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη.

Το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα είναι ουσιαστικό: 2.300 μαθήτριες και μαθητές ηλικίας 4–18 ετών συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, περισσότεροι από 100.000 πολίτες—ενήλικες και παιδιά—πήραν μέρος σε ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 11 εκδηλώσεις σε 4 επαρχίες με τη συμβολή 40 επαγγελματιών του Οργανισμού και 30 εθελοντών.

Παράλληλα, 20 παιδιά-πρεσβευτές συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις, με ενίσχυση της ομάδας με 20 νέα μέλη και η Γραμμή 1466 δέχθηκε 181 κλήσεις. «Είναι ωραίο να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, χωρίς να… ντρέπεσαι!», ανέφερε χαρακτηριστικά μια μαθήτρια 14 ετών που συμμετείχε σε θερινό σχολείο του Οργανισμού, συνοψίζοντας με απλό τρόπο την αξία της άμεσης και εμπιστευτικής στήριξης.

Η Lidl Κύπρου, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, επενδύει σε συνεργασίες με θεσμικό βάθος και μετρήσιμο αποτέλεσμα. «Με το Hope For Children στηρίζουμε έμπρακτα το δικαίωμα κάθε παιδιού στην προστασία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια—από την πρόληψη του εκφοβισμού μέχρι την πρόσβαση σε γραμμές βοήθειας και αξιόπιστη ενημέρωση. Η δέσμευσή μας συνεχίζεται», δήλωσε σχετικά η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Lidl Κύπρου.

«Η συμβολή της Lidl Κύπρου ενισχύει ουσιαστικά το έργο μας και μας επιτρέπει να προσφέρουμε ακόμη πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της Lidl για την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση της στο όραμα του οργανισμού μας», ανέφερε σχετικά η Άντρια Νεοκλέους, Εκτελεστική Διευθύντρια του Hope For Children.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Lidl Κύπρου, που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την έγκαιρη υποστήριξη παιδιών και οικογενειών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αποδεικνύοντας ότι η ελπίδα γίνεται πραγματικότητα όταν τα δικαιώματα γίνονται πράξη.

