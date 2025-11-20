Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος τίμησε τους αποφοίτους του στην 17η Ετήσια Τελετή Αποφοίτησης

Σε μια τελετή γεμάτη υπερηφάνεια, συγκίνηση και προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025, στο Coral Beach Hotel & Resort η 17η Ετήσια Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, τιμώντας τους νέους αποφοίτους όλων των σχολών και προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Πανεπιστήμιο, μετά από 15 χρόνια ακαδημαϊκής πορείας και ανάπτυξης, συνεχίζει να εδραιώνεται ως ένα από τα πλέον δυναμικά και εξωστρεφή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. Με περισσότερους από 10.000 απονεμημένους τίτλους σπουδών, 3.500 ενεργούς φοιτητές και ένα αναβαθμισμένο διεθνές αποτύπωμα, το Νεάπολις αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους φοιτητές του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του, το Πανεπιστήμιο συνεχίζει την ενεργό συμμετοχή του στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EMERGE, ενισχύοντας τις δυνατότητες κινητικότητας, πολυγλωσσικής μάθησης και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας για φοιτητές και προσωπικό.

Η τελετή ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Γιώργο Μ. Λεπτό, ο οποίος μέσα από έναν ιδιαίτερα θερμό λόγο απηύθυνε τα συγχαρητήριά του στους αποφοίτους και επεσήμανε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου.

«Με πίστη στο όραμα και τις αξίες μας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει », όπως είπε ο κ. Λεπτός « να εξελίσσεται, να διευρύνει τις συνεργασίες του και να προσφέρει προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η σημερινή ημέρα είναι γιορτή για όλους μας.» Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, ο οποίος υπογράμμισε τον ρόλο της γνώσης και της καινοτομίας στην εποχή της ταχύτατης τεχνολογικής μετάβασης. Η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία είπε, « αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτιστεί το μέλλον. Με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτήσατε, είστε έτοιμοι να συνδιαμορφώσετε έναν κόσμο όπου άνθρωπος και τεχνολογία συνεργάζονται και προοδεύουν μαζί.»

Την εκδήλωση ολοκλήρωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, καθηγητής Παντελής Σκλιάς, απευθύνοντας ένα εμπνευσμένο μήνυμα προς τους αποφοίτους, εστιάζοντας στη σημασία της τόλμης, της δημιουργικότητας και της διαρκούς εξέλιξης.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι το κοινό μας σπίτι συνέχισε, προσθέτοντας πως «εδώ ξεκινά μια πορεία αλλά και χαράζονται τα επόμενα βήματα. Σηκώστε τον πήχη των προσδοκιών σας όσο πιο ψηλά γίνεται.

Έχετε όλα τα εφόδια για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις και να δημιουργήσετε το μέλλον που οραματίζεστε.»

Η τελετή περιελάμβανε επίσης την απονομή τιμητικών διακρίσεων και βραβείων από εκπροσώπους του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κλάδου, αναγνωρίζοντας τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις καινοτόμες δράσεις και τη συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

Μετά το πέρας της τελετής, οι απόφοιτοι καλωσορίστηκαν επίσημα στη διευρυνόμενη κοινότητα αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με μέλη που διακρίνονται στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συγχαίρει θερμά όλους τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα τους διαδρομή, με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσουν άξιους πρεσβευτές της γνώσης, της αριστείας και των αξιών του Πανεπιστημίου.