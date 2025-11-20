Απέρριψαν προσφυγή ΑΚΤOR για αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με αναοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εξετάζοντας και τους έντεκα λόγους ακύρωσης που προβάλλονται στην προσφυγή, στη βάση της επιχειρηματολογίας που αναπτύχθηκε ενώπιον της, αποφάσισε ότι όλοι οι λόγοι ακύρωσης αποτυγχάνουν και απορρίπτονται για τους λόγους που επεξηγούνται στην απόφαση

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας ΑΚΤOR εναντίον της προκήρυξης του Διαγωνισμού για τη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής της Α’ φάσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, με απόφαση που εξέδωσε στις 19 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με αναοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εξετάζοντας και τους έντεκα λόγους ακύρωσης που προβάλλονται στην προσφυγή, στη βάση της επιχειρηματολογίας που αναπτύχθηκε ενώπιον της, αποφάσισε ότι όλοι οι λόγοι ακύρωσης αποτυγχάνουν και απορρίπτονται για τους λόγους που επεξηγούνται στην απόφαση.

Στις 8 Αυγούστου 2025, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη «Συμπλήρωση μελέτης και Κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1- Φάση (Α)». Η ανάγκη για προκήρυξη του Διαγωνισμού προέκυψε λόγω του τερματισμού της Σύμβασης που η Δημοκρατία είχε συνάψει με την INTRAKART (μετέπειτα ΑΚΤΟR), η οποία, στo πλαίσιo προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, είχε αναδειχθεί Ανάδοχος. Στις 18 Αυγούστου 2025, η ΑΚΤΟR καταχώρισε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ζητώντας, μεταξύ άλλων, ακύρωση της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού και ακύρωση επιμέρους στοιχείων του και διαζευκτικά την τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων του διαγωνισμού.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν οι κ.κ. Ρένα Παπαέτη Χατζηκώστα – Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Κυριακή Παπαδοπούλου – Δικηγόρος της Δημοκρατίας και Μαρία Κελεπέσιη – Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

