Τρένα συγκρούστηκαν στη Τσεχία - Πάνω από 40 τραυματίες

Τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΣΕΧΙΑΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

