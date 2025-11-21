Το ENA Foundation φέρνει κοντά επιχειρήσεις και ΜΚΟ στην εκδήλωση «Connect for Change»

Το ENA Foundation διοργανώνει στις 4 Δεκεμβρίου 2025 την καινοτόμα εκδήλωση «Connect for Change», που θα φέρει στον ίδιο χώρο Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) και επιχειρήσεις, με στόχο να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για συνεργασίες με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Olio στη Λευκωσία, απευθύνεται σε ΜΚΟ και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας και επιδιώκουν να αναπτύξουν συνεργασίες για κοινωνικό όφελος. Στόχος της πρωτοβουλίας, είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος ανταλλαγής γνώσης, καλών πρακτικών και ευκαιριών για συνέργειες, ενισχύοντας τον διάλογο και την ανάπτυξη κοινωνικά ωφέλιμων δράσεων. Σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές προκλήσεις απαιτούν κοινή δράση, η εκδήλωση δικτύωσης «Connect for Change» θα αναδείξει επίσης πώς η εμπειρία και η γνώση των ΜΚΟ μπορούν να συναντήσουν τη δυναμική, τα δίκτυα και τους πόρους των επιχειρήσεων, δημιουργώντας συνεργασίες που ωφελούν την κοινωνία συνολικά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα τρία projects που θα λάβουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Grants for Change, μίας ανοικτής πρόσκλησης προτάσεων έργων από ΜΚΟ, καθώς και η νέα θεματική που θα αποτελέσει τη βάση της ανοικτής πρόσκλησης για το 2026. Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας σειράς συνεργασιών που συνδέουν οργανισμούς, τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις μέσα από ένα μοντέλο στήριξης που δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο στοχευμένες συζητήσεις πάνελ, αφιερωμένες στη σχέση ΜΚΟ και επιχειρήσεων και στις δυνατότητες κοινής δράσης με τρόπο διαφανή και βιώσιμο. Η πρώτη εστιάζει στο πώς οι δύο πλευρές μπορούν να συν-δημιουργήσουν κοινωνικό αντίκτυπο, υπερβαίνοντας προκαταλήψεις και ενισχύοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Η δεύτερη παρουσιάζει παραδείγματα συνεργασιών που έχουν ήδη εφαρμοστεί, δείχνοντας πώς μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε πράξη όταν υπάρχει κοινός σκοπός. Μαζί, οι συζητήσεις επιδιώκουν να αναδείξουν τι λειτουργεί, ποιες προκλήσεις προκύπτουν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μια παραγωγική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα Facilitated Networking Session σε συνεργασία με το Conversation Café Cyprus, το οποίο θα προσφέρει έναν ζωντανό τρόπο γνωριμίας, ανταλλαγής εμπειριών και διερεύνησης πιθανών συνεργασιών πέρα από τη συνηθισμένη λογική της τυπικής δικτύωσης.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με networking cocktail, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνεχίσουν τον διάλογο σε ένα ανεπίσημο και φιλικό περιβάλλον.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η εκδήλωση ξεκινά στις 16:00. Κρατείστε τη θέση σας μέσα από την πλατφόρμα εγγραφής και γίνετε μέρος ενός διαλόγου που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές συνεργασίες.

Όπως αναφέρει η κα Αναστασία Έλληνα, εκ των συντονιστών του ENA Foundation: «Η εκδήλωση Connect for Change είναι ένα κάλεσμα σε όσους πιστεύουν ότι η κοινωνική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί όταν επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών συνδέονται με κοινό σκοπό. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και θέλουμε να δώσουμε χώρο σε όσους θέλουν να συνδεθούν και να δράσουν μαζί.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα ΕΝΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ena.foundation ή τηλεφωνικώς στο 22-777011.