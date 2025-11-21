Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραγωδία στο Πακιστάν: 18 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κόλλας - Kαταστροφές σε πολλά κτήρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτηρίου και ζημιές σε κοντινά κτίσματα, ανέφερε η Dawn News.

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το βιομηχανικό κέντρο του Πακιστάν, Φαϊσαλαμπάντ, στο Παντζάμπ την Παρασκευή (21/11) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άτομα και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν. 

Μεταξύ των νεκρών από την έκρηξη που έγινε σε εργοστάσιο κόλλας είναι γυναίκες και παιδιά ενώ πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτηρίου και ζημιές σε κοντινά κτίσματα, ανέφερε η Dawn News.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

«Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα εργοστάσια λόγω διαρροής αερίου και κατέκαψε και τα άλλα εργοστάσια», ανέφερε.

Τα κακά πρότυπα ασφαλείας αποτελούν συχνή αιτία βιομηχανικών ατυχημάτων και πυρκαγιών σε εργοστάσια στο Πακιστάν. Το 2024, δώδεκα εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε παρόμοια έκρηξη λέβητα σε ένα κλωστοϋφαντουργείο στο Φαϊσαλαμπάντ. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα, μια έκρηξη σε ένα εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην πόλη-λιμάνι Καράτσι του Πακιστάν σκότωσε τέσσερις ανθρώπους.

cnn.gr

Tags

ΠΑΚΙΣΤΑΝΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα