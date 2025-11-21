Τραγωδία στο Πακιστάν: 18 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κόλλας - Kαταστροφές σε πολλά κτήρια

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το βιομηχανικό κέντρο του Πακιστάν, Φαϊσαλαμπάντ, στο Παντζάμπ την Παρασκευή (21/11) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άτομα και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Μεταξύ των νεκρών από την έκρηξη που έγινε σε εργοστάσιο κόλλας είναι γυναίκες και παιδιά ενώ πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτηρίου και ζημιές σε κοντινά κτίσματα, ανέφερε η Dawn News.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

«Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα εργοστάσια λόγω διαρροής αερίου και κατέκαψε και τα άλλα εργοστάσια», ανέφερε.

Τα κακά πρότυπα ασφαλείας αποτελούν συχνή αιτία βιομηχανικών ατυχημάτων και πυρκαγιών σε εργοστάσια στο Πακιστάν. Το 2024, δώδεκα εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε παρόμοια έκρηξη λέβητα σε ένα κλωστοϋφαντουργείο στο Φαϊσαλαμπάντ. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα, μια έκρηξη σε ένα εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην πόλη-λιμάνι Καράτσι του Πακιστάν σκότωσε τέσσερις ανθρώπους.

cnn.gr