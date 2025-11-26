Η Eurolife παρουσίασε την υπηρεσία “Let’s Talk”

Τη νέα, καινοτόμα, υπηρεσία «Let’s Talk» παρουσίασε η Eurolife στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Η πρωτοποριακή υπηρεσία έρχεται να καλύψει την ανάγκη για άμεση, εύκολη και εμπιστευτική πρόσβαση σε επαγγελματική ψυχολογική υποστήριξη. Σε μια εποχή που οι κοινωνικές, οικογενειακές και εργασιακές πιέσεις εντείνονται, η ψυχική υγεία αποτελεί πλέον έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες της ευεξίας και της ποιότητας ζωής. Αυτό ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η Eurolife για τα μέλη του ατομικού προγράμματος υγείας Medica, εμπλουτίζοντας την ασφαλιστική τους προστασία με μια υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υπηρεσία Let’s Talk δίνει στους ασφαλισμένους άμεση πρόσβαση σε αδειοδοτημένους επαγγελματίες ψυχολόγους–χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς καμία αλλαγή στα ασφάλιστρα. Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πολλαπλών καναλιών—βιντεοκλήσης, τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας—προσφέροντας ένα πλαίσιο υποστήριξης που είναι διακριτικό, ασφαλές και πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καθενός. Παράλληλα, περιλαμβάνει πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όπως podcasts, ενημερωτικά δελτία και διαδικτυακά σεμινάρια, ενισχύοντας την ενδυνάμωση και ενημέρωση των ασφαλισμένων σε ζητήματα ψυχικής υγείας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Eurolife να μεταφέρει την ασφάλιση πέρα από τα παραδοσιακά όριά της, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει τόσο το σώμα όσο και τον νου. Πρόκειται για μια υπηρεσία σύμφωνη με τις σύγχρονες ανάγκες και με τη διαχρονική ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας.

Μια υπηρεσία για τον συνάνθρωπο που σπάει τα ταμπού

Το «Let's Talk» αποτελεί μια υπηρεσία που ακουμπά ένα «ευαίσθητο και εξαιρετικά κρίσιμο θέμα όπως είναι αυτό της ψυχολογικής ευεξίας» επισήμανε στον χαιρετισμό του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου, Λούης Ποχάνης.

«Η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν οι πελάτες μας τις ασφαλιστικές εταιρείες του Συγκροτήματος, μεταφράζεται σε ευθύνη. Την ευθύνη να ανανεωνόμαστε συνεχώς και να ενισχύουμε την πρότασή μας προς το κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ποχάνης.

Η Eurolife δεν διστάζει να καινοτομεί και να αγγίζει θέματα που για πολλούς αποτελούν «ταμπού», επισήμανε στον δικό της χαιρετισμό η Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη.

«Αποφασίσαμε να σπάσουμε τη σιωπή. Ας ανοίξουμε επιτέλους τον διάλογο για όλα όσα μας πιέζουν. Είτε αυτά προέρχονται από τη δουλειά, είτε από το σπίτι, είτε βρίσκονται βαθιά μέσα μας», σημείωσε. Η κα Σιηπιλλή τόνισε πως η Eurolife, ένας δυναμικός οργανισμός που εξελίσσεται, είναι περήφανη γιατί μπορεί να προσφέρει πέραν της ασφάλειας και ουσιαστική φροντίδα στον σύγχρονο άνθρωπο.

Τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας παρουσίασε ο Head Product Management της Eurolife, Μιχάλης Νιούλικος. Όπως εξήγησε, η Eurolife, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες που αύξησαν την ανάγκη για φροντίδα της ψυχικής υγείας, δημιούργησε το «Let’s Talk» για να παρέχει στους ασφαλισμένους άμεση πρόσβαση σε επαγγελματίες ψυχολόγους, χωρίς επιπλέον κόστος και με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

«Η νέα υπηρεσία συμπληρώνει την κάλυψη υγείας που ήδη προσφέρουμε, ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ολιστικές λύσεις που καλύπτουν τόσο το σώμα όσο και το νου», ανέφερε ο κ. Νιούλικος.

O Δρ. Ανδρέας Αναστασίου, Υπεύθυνος Ψυχολογίας της We Talk Health, της επιστημονικής ομάδας που παρέχει την υπηρεσία, τόνισε τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης στη σύγχρονη κοινωνία και για το πώς μια συζήτηση… μπορεί πραγματικά να αλλάξει ζωές.

Εάν είστε ασφαλισμένοι με το Σχέδιο Medica και χρειάζεστε ψυχολογική υποστήριξη, επισκεφθείτε το https://portal.eurolife.com.cy/LetsTalk και αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία που απαιτούνται, θα λάβετε προσωπικό κωδικό για πρόσβαση στην πλατφόρμα www.wetalkhealth.eu.