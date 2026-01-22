Κουμπί Start-Stop: Οι λειτουργίες που δεν ξέρουν οι περισσότεροι

Καταρρακτώδεις βροχές και σύγκρουση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

Το ίδιο κουμπί κρύβει λειτουργίες που οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να βάζει μπρος ή να σβήνει τον κινητήρα.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κλασικό κλειδί έχει δώσει τη θέση του σε keyless συστήματα και στο κουμπί «Start-Stop». Με ένα μόλις άγγιγμα και χωρίς ο οδηγός να ψάχνει την κλασική «υποδοχή», ο κινητήρας παίρνει μπρος ή σβήνει, κάνοντας τη διαδικασία πιο γρήγορη.

Ωστόσο, η χρήση του δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Το ίδιο κουμπί κρύβει λειτουργίες που οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Η αρχή λειτουργίας είναι απλή, με το τσιπ του κλειδιού να εκπέμπει ένα κρυπτογραφημένο σήμα, το οποίο αναγνωρίζει το αυτοκίνητο και ξεκλειδώνει αυτόματα όταν πλησιάζει ο οδηγός. Παρά τον θεωρητικό κίνδυνο υποκλοπής, οι κατασκευαστές ενισχύουν συνεχώς την ασφάλεια και προσθέτουν επιπλέον δυνατότητες.

Μία από αυτές είναι το κλείδωμα του τιμονιού. Μετά το σβήσιμο του κινητήρα, ένα δεύτερο πάτημα στο «Start-Stop» ενεργοποιεί τον μηχανισμό, προσθέτοντας ένα ακόμα εμπόδιο για τους επίδοξους κλέφτες.

Άλλη χρήσιμη δυνατότητα αφορά την ενεργοποίηση του infotainment χωρίς την εκκίνηση του κινητήρα. Ένα απαλό πάτημα στο κουμπί, χωρίς να πατηθεί το φρένο σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ή ο συμπλέκτης στα χειροκίνητα, «ξυπνά» την οθόνη και τις υπόλοιπες λειτουργίες.

Η συγκεκριμένη τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και μετά από μακρά ακινησία ή σε χαμηλές θερμοκρασίες, όταν δεν θέλουμε να πάρει αμέσως εμπρός ο κινητήρας, αλλά να ενεργοποιηθεί πρώτα η ανάφλεξη ώστε να δουλέψει η αντλία καυσίμου. Έπειτα, με δεύτερο πάτημα και το φρένο πατημένο, η εκκίνηση γίνεται πιο γρήγορα και ομαλά.

Μπορεί να πρόκειται για μικρές λειτουργίες που δεν αναφέρονται πάντα στο εγχειρίδιο, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε θέματα άνεσης, ασφάλειας και καθημερινής ευχρηστίας.

