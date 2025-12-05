Τιμήθηκαν οι εθελοντές του 8ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας

Ευχαριστήρια εκδήλωση προς τιμήν όσων συνέβαλαν για την επιτυχημένη διεξαγωγή του 8ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου 2025.

Ο φετινός μαραθώνιος, που διεξήχθη στις 16 Νοεμβρίου, προσέλκυσε πέραν των 13.000 δρομέων από 85 χώρες, καταγράφοντας παγκύπριο ρεκόρ συμμετοχής στην μαραθώνια διαδρομή των 42χλμ στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 μαραθωνοδρόμοι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν σημαντικοί φορείς, οργανισμοί και οργανωμένα σύνολα για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Συμπαραστάτης και συνδιοργανωτής του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ήταν για ακόμη μια χρονιά ο Δήμος Λάρνακας με τον Δήμαρχο Ανδρέα Βύρα να λαμβάνει τιμητική διάκριση από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Μαραθωνίου Κωνσταντίνο Ντάλτα.

Το ξενοδοχείο Radisson Blu, ως σταθερός συνοδοιπόρος του Μαραθωνίου για οκτώ συναπτά έτη, βραβεύτηκε επίσης για τη συνεισφορά του, με το βραβείο να παραλαμβάνει ο Εκπρόσωπος των Radisson Hotels Μάριος Πολυβίου.

Στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, η συμμετοχή αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν γίνεται πράξη η προσβασιμότητα, η συμπερίληψη και οι ίσες ευκαιρίες για όλους. Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας εκδήλωσης, τιμήθηκαν τρεις ξεχωριστές παρουσίες που μέσα από τη δράση και το παράδειγμά τους, ανέδειξαν έναν αθλητισμό χωρίς εμπόδια και με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η πρώτη βράβευση έγινε στον Ανδρέα Βασιλείου, ο οποίος με την ομάδα της Ablebook, το Κέντρο «Υπάρχω» και το 365 SGC Run Walk, συμμετείχαν στον Μαραθώνιο Λάρνακας για 6η συνεχή χρονιά, προωθώντας την προσβασιμότητα και τις ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό. Φέτος η ομάδα ξεπέρασε τον στόχο των 100 συμμετεχόντων που είχε θέσει, φτάνοντας τα 137 άτομα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συμμετοχή ατόμων με αναπηρία σε μαραθώνιο στην Κύπρο.

Βραβεύτηκε επίσης και ο Χρήστος Μισός, παγκόσμιος πρωταθλητής τοξοβολίας με όραση μηδενικής λειτουργικότητας, ο οποίος απέδειξε ότι η θέληση και η αφοσίωση υπερβαίνουν κάθε εμπόδιο. Έτρεξε στον Μαραθώνιο με το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών.

Η τρίτη βράβευση αφορούσε τον Daniel Barasa, EU Climate Pact Ambassador και ιδρυτή του Running-Fluent Initiative, ο οποίος υλοποίησε το RUN180, τρέχοντας 180 χλμ σε 15 ώρες από Λεμεσό–Λευκωσία με τερματισμό τη Λάρνακα. Στόχος της δράσης ήταν να δοθεί ορατότητα στις 60.000 οικογένειες στην Κύπρο που ζουν με σπάνιες παθήσεις, στηρίζοντας την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων, με τον έρανο GivenGain να παραμένει ανοικτός έως το τέλος της χρονιάς.

Ειδική αναφορά έγινε και στη φιλανθρωπική πρωτοβουλία της εταιρείας GDEV, «You Run! We Donate», μέσω της οποίας προσφέρθηκαν €5.000 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λάρνακας. Την επιταγή παρέδωσε εκ μέρους της GDEV, ο κ. Κυριάκος Παφίτης στην κ. Μαρία Χάμπου, Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων.

Παράλληλα, η Αστυνομία Λάρνακας, οι εργάτες και οι τροχονόμοι του Δήμου, οι εθελοντές, η Πολιτική Άμυνα, η ποδηλατική ομάδα I.P.A. Cyclist Club, η ομάδα των μοτοσικλετιστών MotorRiders, το Σώμα Κυπρίων Οδηγών, ο Φωτογραφικός Όμιλος Λάρνακας, το Running Fluent Initiative, το Σώμα Προσκόπων Επαρχίας Λάρνακας, το Active Zone Outdoor, η Ping Pong Larnaka Team, το Γυμνάσιο “Βεργίνα” Λάρνακας, το Λύκειο Μακαρίου Γ’, το Λύκειο Αγίου Γεωργίου, το Λύκειο Λιβαδιών, η Παιδική Φιλαρμονική του Δήμου Λάρνακας, το ιδιωτικό σχολείο Pascal, το Δικαίωμα Ελπίδας, ο Όμιλος Ραδιοερασιτεχνών, η ομάδα του Music Spot και οι μαθητές του Med-High, βραβεύτηκαν για τη συνεισφορά τους στην άρτια διοργάνωση του αγώνα.

Η επιτυχημένη πορεία του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας συνεχίζεται, με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.