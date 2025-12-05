Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελλάδα: Ισχυρές βροχές, πλημμύρες και προβλήματα σε Αττική και νησιά από την κακοκαιρία Byron

Η κακοκαιρία Byron πλήττει τηχώρα με ισχυρές βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε Αττική, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη.

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επελαύνει στην Ελλάδα, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες, ενώ έντονα φαινόμενα αναμένονται μέχρι και νωρίς το απόγευμα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές

Σύμφωνα με τον σύμβουλο μετεωρολογίας, Θοδωρή Κολυδά, έντονα φαινόμενα προβλέπονται σε:

  • Κεντρική Μακεδονία,

  • Θεσσαλία και Σποράδες,

  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και Δωδεκάνησα,

  • Κυκλάδες και κυρίως δυτικά και νότια της Κρήτης,

  • Κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και Εύβοια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το Σάββατο (06/12), περιοριζόμενα στην κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική) μέχρι το πρωί και στα Δωδεκάνησα (από Σάμο και νοτιότερα) μέχρι το μεσημέρι.

Σοβαρά προβλήματα στην Αττική

Η Αττική πλήττεται από διαδοχικά κύματα καταιγίδων, με πλημμύρες και δρόμους να μετατρέπονται σε λίμνες κυρίως στις δυτικές περιοχές, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Ασπρόπυργο και Νέα Πέραμο.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος των διοδίων της Ελευσίνας.

