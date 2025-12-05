Η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στον κόσμο – Από το μπαλέτο στον τομέα της τεχνολογίας

Η 29χρονη ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και την επιχειρηματία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης Λούσι Γκουό.

Η Λόπες Λάρα είναι συνιδρύτρια της εταιρείας προβλέψεων Kalshi, η οποία αποτιμήθηκε στα 11 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας την περιουσία της στα 1,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Πριν στραφεί στην τεχνολογία, είχε σπουδάσει μπαλέτο στη γνωστή σχολή Μπολσόι στη Βραζιλία και αργότερα μετακόμισε στην Αυστρία για να ακολουθήσει καριέρα ως επαγγελματίας μπαλαρίνα. Μετά από 9 μήνες στην Ευρώπη, σπούδασε πληροφορική στο MIT, όπου γνώρισε τον Τάρεκ Μανσούρ. Μαζί ίδρυσαν την Kalshi το 2018, αφού είχαν εργαστεί και οι δύο στο hedge fund Citadel. Σε έξι χρόνια, η εταιρεία τους συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια και η εκτιμώμενη αξία της ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια.

Η εταιρεία, που επιτρέπει σε χρήστες να στοιχηματίζουν σε μελλοντικά γεγονότα, κατάφερε να γίνει η πρώτη που προσφέρει νόμιμα συμβόλαια για εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, μετά από δικαστική νίκη πριν τις εκλογές του 2024. Χρήστες πόνταραν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια και προέβλεψαν σωστά ότι ο Τραμπ θα νικούσε την Καμάλα Χάρις.

Η Kalshi πλέον ξεπερνά τον βασικό ανταγωνιστή της, Polymarket, και στοχεύει να γίνει η «πιο έγκυρη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις πιθανότητες σε πραγματικό χρόνο σημαντικών μελλοντικών πολιτιστικών και πολιτικών μελλοντικών». Οι δύο συνιδρυτές κατέχουν περίπου 12% της εταιρείας ο καθένας.

Στο μεταξύ, η περιουσία της Τέιλορ Σουίφτ ανέρχεται σε 1,6 δισ. δολάρια, ενώ της Λούσι Γκουό σε 1,25 δισ. Η Κάιλι Τζένερ, που είχε χάσει τον τίτλο της δισεκατομμυριούχου αφού αμφισβητήθηκαν τα οικονομικά της στοιχεία, αποτιμάται σήμερα στα 670 εκατ. δολάρια.

