Ο Τραμπ προειδοποιεί για πολιτισμική εξάλειψη της Ευρώπης και κυριαρχία στη Λατινική Αμερική

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο σχετικά με την “ Στρατηγική Εθνικής Άμυνας”, στο οποίο προβλέπει την “ πολιτισμική εξάλειψη” της Ευρώπης και αναφέρει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία επί της Λατινικής Αμερικής, όπως και ότι η “ εποχή της μαζικής μετανάστευσης” πρέπει να τερματιστεί.

“Σε όλα όσα κάνουμε βάζουμε πρώτη την Αμερική”, τονίζει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον πρόλογο αυτού του εγγράφου που εκτείνεται σε 33 σελίδες και ζητεί “ να προστατευθούν οι χώρες από τις εισβολές”.

Υπάρχει κίνδυνος “ πολιτισμικής εξάλειψης” της Ευρώπης, προειδοποιεί το κείμενο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη νύκτα. “ Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο”, τονίζει.

Το έγγραφο, η δημοσίευση του οποίου αναμενόταν ως το τέλος του έτους, επιβεβαιώνει τις αδρές γραμμές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Αμερικανοί πρόεδροι συνήθως δίνουν στη δημοσιότητα ένα τέτοιο κείμενο στο οποίο παρουσιάζουν τη στρατηγική τους σε κάθε θητεία τους. Το προηγούμενο, που είχε δημοσιευθεί από τον Τζο Μπάιντεν το 2022, έδινε έμφαση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι της Κίνας και στον περιορισμό της Ρωσίας, την οποία χαρακτήριζε “ επικίνδυνη”.

Το νέο κείμενο, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, παρουσιάζει επίσης τις εκτιμήσεις της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις μεγάλες αλλαγές που επίκεινται στο ΝΑΤΟ.

“Απώλεια εθνικής ταυτότητας” των ευρωπαϊκών χωρών

“Είναι περισσότερο από πιθανό, το αργότερο μέσα σε λίγες δεκαετίες, τα μέλη του ΝΑΤΟ να είναι κυρίως μη ευρωπαϊκά”, αναφέρει το κείμενο.

“Είναι θεμιτό να αναρωτηθούμε αν (οι χώρες αυτές) θα αντιληφθούν τη θέση τους στον κόσμο ή τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές που υπέγραψαν το καταστατικό” της Συμμαχίας, συνεχίζει.

Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει μπερδεμένα τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που “ υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία, τις μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν εντάσεις, τη λογοκρισία της ελευθερίας της έκφρασης και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, την πτώση του ποσοστού γεννητικότητας, καθώς και την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων”.

Η Ουάσινγκτον εκφράζει την ελπίδα “ η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της σε πολιτισμικό επίπεδο και να εγκαταλείψει την άκαρπη εμμονή της με την κανονιστική ασφυξία”.

Η Γερμανία αντέδρασε αμέσως τονίζοντας ότι δεν έχει ανάγκη “ συμβουλές από το εξωτερικό”, όπως δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

“ Θέματα όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών μας” δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων από την Ουάσινγκτον, τόνισε ο ίδιος.

Το αμερικανικό έγγραφο, που αφιερώνει λίγες παραγράφους για την αμερικανική στρατηγική στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έχει στόχο να επαναπροσδιορίσει το σύνολο της διπλωματικής και στρατιωτικής πολιτικής υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών.

“Ασφάλεια συνόρων”

Υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες για αύξηση του αμερικανικού ενεργειακού εφοδιασμού, το κείμενο υποστηρίζει ότι “ ο ιστορικός λόγος” που είχε η Αμερική για να εστιάζει στη Μέση Ανατολή “ θα μειωθεί”.

Το έγγραφο αυτό ζητεί επίσης “ την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας” επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια “ αναπροσαρμογή” της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, “ για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες”.

Αναφορικά με την Κίνα, το έγγραφο επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις υπέρ μιας “ ανοικτής και ελεύθερης” περιοχής Ασίας- Ειρηνικού, αλλά δίνει περισσότερη έμφαση στον οικονομικό ανταγωνισμό.

Παράλληλα οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.

“ Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων” προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, αναφέρει το έγγραφο.

Η Ουάσινγκτον αναφέρει εξάλλου ότι “ η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας”, τονίζει, την ώρα που ο Τραμπ έχει αυστηροποιήσει πολύ την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

“ Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων”, συνεχίζει το έγγραφο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αναστέλλουν την εξέταση όλων των αιτήσεων για την παροχή “ πράσινης κάρτας”-- καθεστώς μόνιμης παραμονής στις ΗΠΑ-- αλλά και για πολιτογράφηση που έχουν υποβληθεί από πολίτες 19 χωρών. Χθες, Πέμπτη, πρόσθεσαν ότι μειώνεται η διάρκεια αδειών εργασίας για πολλές κατηγορίες μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ