Οι Νέοι της Λάρνακας “Ρωτούν και Δίνουν Λύσεις”: Για την Κλιματική Ανθεκτικότητα

Η Τράπεζα Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Hermes Airports, διοργάνωσε ακόμη μία δράση στο πλαίσιο του θεσμού «Οι Νέοι Ρωτούν και Δίνουν Λύσεις», με επίκεντρο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και ειδικότερα των πλημμυρών, αυτή τη φορά στην επαρχία της Λάρνακας.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου και σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, έγινε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και φιλοξένησε 60 τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες από όλα τα Λύκεια της Λάρνακας. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ένα βιωματικό εργαστήριο προσομοίωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, με στόχο την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και την καλλιέργεια προσωπικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από ομαδική εργασία, οι μαθητές και οι μαθήτριες συζήτησαν τρόπους και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, σχεδίασαν ιδέες ενημέρωσης του κοινού και ανέπτυξαν πρακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε σχολικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η δράση ολοκληρώθηκε με τις ομάδες των παιδιών να παρουσιάζουν τις προτάσεις και εισηγήσεις τους, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά διαθέτει τη γνώση, τη φαντασία και κυρίως τη φωνή, να διαμορφώσει έναν πιο ανθεκτικό κόσμο.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, Έλλη Ιωαννίδου αφού ευχαρίστησε θερμά όλα τα συνεργαζόμενα μέρη, επιβεβαίωσε ότι «Ως Τράπεζα Κύπρου, θα συνεχίσουμε να δίνουμε ένταση στη φωνή της νέας γενιάς. Συγχαίρουμε τα παιδιά για τη συμμετοχή τους στο σημερινό πρωτοποριακό εργαστήρι για την κλιματική ανθεκτικότητα, αλλά κυρίως για τη διάθεση, τη φρεσκάδα, τη δημιουργικότητα και το πάθος που υπέδειξαν για να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις.»

Ο Μάριος Σταύρου, Επικεφαλής Επιχειρήσεων του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, τόνισε τη σημασία για τη νέα γενιά να κατανοήσει έγκαιρα τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και τους κινδύνους των ακραίων καιρικών φαινομένων. Επισήμανε ότι η διαχείριση μεγάλων πλημμυρών απαιτεί συνεργασία πολλών υπηρεσιών και ανέφερε πως τα 60 παιδιά της Λάρνακας συμμετείχαν σε ένα ρεαλιστικό σενάριο λήψης αποφάσεων, αναλαμβάνοντας αυτούς τους ρόλους.

Ο Δρ. Ματθαίος Παντελή, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», ευχαρίστησε την Τράπεζα Κύπρου για τη σημαντική πρωτοβουλία και τόνισε ότι τέτοιες διαδραστικές εμπειρίες βοηθούν τους νέους να κατανοήσουν τον ρόλο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ επεσήμανε ότι το Κέντρο «Κοίος» θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες δράσεις και στο μέλλον.

Η Μαρία Κουρούπη, Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετιγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα μέσω μιας ολιστικής στρατηγικής. Συνεχάρη την Τράπεζα Κύπρου για την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ενίσχυση της παιδείας, της κοινωνικής ευθύνης και των δεξιοτήτων. Επιπλέον, επισήμανε πως η συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ φορέων συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και υπεύθυνων κοινοτήτων.

Η Τράπεζα Κύπρου μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς, θα συνεχίσουν να επενδύουν σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους νέους και τις νέες μας, και να ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση και την κοινωνική υπευθυνότητά τους.