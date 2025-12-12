Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Διαμαρτυρία Βουδαπέστης για κίνηση ΕΕ για πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν εξέφρασε τη διαφωνία του με την κίνηση αυτή μέσα από τους λογαριασμούς του στα ΜΚΔ.

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της "παράνομης, όπως την χαρακτήρισε, κίνησης, που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για πάγωμα επ' αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, έγραψε σήμερα ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στη σελίδα του στο Facebook.

"Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση" γράφει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΡΩΣΙΑΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝΟυγγαρίαΟΡΜΠΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα