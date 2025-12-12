Διαμαρτυρία Βουδαπέστης για κίνηση ΕΕ για πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της "παράνομης, όπως την χαρακτήρισε, κίνησης, που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για πάγωμα επ' αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, έγραψε σήμερα ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στη σελίδα του στο Facebook.

"Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση" γράφει.

Πηγή: ΚΥΠΕ